Virtueller Rettungsheli brannte am Neuromed Campus

Am Neuromed Campus helfen Roboter bei Operationen und Virtual-Reality-Technologie bei Brandschutzübungen.

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Premiere am Kepler Universitätsklinikum: Am Neuromed Campus fand erstmals eine virtuelle Brandschutzübung statt. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Linz wurden dabei reale und virtuelle Elemente kombiniert, um Einsatzszenarien unter möglichst realistischen Bedingungen zu trainieren. Das Besondere : Ein virtueller Rettungshubschrauber geriet auf dem Hubschrauberlandeplatz in Brand. Mithilfe moderner Virtual-Reality-Technologie konnte das Szenario realitätsnah dargestellt werden, ohne Menschen oder Material zu gefährden.

Die Übung zeigte eindrucksvoll, wie innovative Technologien dazu beitragen können, Sicherheitskonzepte praxisnah weiterzuentwickeln und Einsatzkräfte bei der Vorbereitung auf komplexe Szenarien zu unterstützen.