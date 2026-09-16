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Löschübung

Virtueller Rettungsheli brannte am Neuromed Campus

Am Neuromed Campus helfen Roboter bei Operationen und Virtual-Reality-Technologie bei Brandschutzübungen.
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Premiere am Kepler Universitätsklinikum: Am Neuromed Campus fand erstmals eine virtuelle Brandschutzübung statt. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Linz wurden dabei reale und virtuelle Elemente kombiniert, um Einsatzszenarien unter möglichst realistischen Bedingungen zu trainieren. Das Besondere : Ein virtueller Rettungshubschrauber geriet auf dem Hubschrauberlandeplatz in Brand. Mithilfe moderner Virtual-Reality-Technologie konnte das Szenario realitätsnah dargestellt werden, ohne Menschen oder Material zu gefährden.

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Die Übung zeigte eindrucksvoll, wie innovative Technologien dazu beitragen können, Sicherheitskonzepte praxisnah weiterzuentwickeln und Einsatzkräfte bei der Vorbereitung auf komplexe Szenarien zu unterstützen.

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