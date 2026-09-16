Urfahranermarkt öffnet sich zur Donau hin

Das Riesenrad steht bereits, die Gondeln fehlen jedoch noch: Von 25. September bis 4. Oktober drehen sich in Urfahr wieder die Fahrgeschäfte.

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Die Urfahranermarkt ist den Oberösterreichern eine liebe Tradition. 4.000 Steh- und Sitzplätze bietet das Volksfest, das am Freitag, 25. September um 20 Uhr eröffnet wird.

Die DonauAlm empfängt dieses Mal mit einem erweiterten überdachten Terrassenbereich. "Die Leute wollen raus", sagt Festwirt Patrick Stützner. Marktreferent Vzbg. Martin Hajart (ÖVP) spricht durch den Ausblick von einem "Schritt zur Donau hin" - dieser Ausrichtung werden peu à peu weitere Aussteller folgen.

Besserer Sound im Bierzelt

Besserer Sound und bessere Luft im Bierzelt. © Stadt Linz

Stützner sorgt auch in seinem Festzelt "Da Wirt 4s Fest" mit einer neue Frischluftanlage für mehr Sauerstoff. Im Zelt werden die Besucher tagsüber nicht mehr so laut beschallt. Mit einer neuen Delay-Anlage wird auch für besseren Sound im hinteren Zeltbereich gesorgt.

Richtig laut wird es, wenn am Mittwoch, 30. September mit dem "ÖH Semester Opening" die größte Studentenparty des Landes im großen Bierzelt steigt. Der Bierpreis, es gab keine Erhöhung, ist nicht nur für Studenten happig: Ein Bier (0,5 Liter) im Festzelt kostet 7,20 Euro.

Vier neue Fahrgeschäfte

Heuer gibt es vier neue Fahrgeschäfte:

Beim Steamer rotieren auf einer riesigen Plattform zwölf Gondeln und stellen sich während der Fahrt bis zu 50 Grad schräg – die Fahrgäste werden zusätzlich von Richtungswechseln überrascht.

Ähnlich aber ärger ist das Devil Rock: Hier wirbeln zwölf frei bewegliche Gondeln durch die Luft – inklusive Überschläge und Fahrten kopfüber.

Der Musikexpress ist eine Berg- und Talbahn für die ganze Familie.

Der 7D Simulator bietet eine Kirmess-Simulation: Bewegliche Sitze, 3D-Bilder und zusätzliche Spezialeffekte sollen den Eindruck vermitteln, mitten im Geschehen zu sitzen.

Hajart sieht in der Sperre des Radweges bis 16. Oktober "keine Tragik", weil drei Meter daneben ein kombinierter Fahr- und Gehweg benutzt werden könne.