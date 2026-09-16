Urlauber aufgepasst: Neue Verkehrsregeln in Spanien

Das beliebte Urlaubsland ändert ab 1. Oktober die Gesetze. Darauf müssen Sie jetzt achten!

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Neue knallharte Verkehrsregeln: Autofahrern, Campern und Bikern drohen jetzt Strafen von 200 Euro! Wer im Herbst noch Sonne im Süden tanken will, muss jetzt höllisch aufpassen! Ab 1. Oktober greift im beliebten Urlaubsland ein komplett neues, strenges Verkehrsgesetz.

Wie der Verkehrsclub ADAC und warnt, lauern in der neuen Straßenverkehrsordnung Mega-Fallen für Urlauber – egal ob mit dem Mietwagen, dem eigenen Camper, dem Motorrad oder dem geliehenen E-Scooter!

Sandalen-Verbot

Motorrad- und Rollerfahrer müssen besonders aufpassen: Im lässigen Strand-Outfit über die Küstenstraßen auf Mallorca oder Ibiza brettern? Das ist jetzt vorbei. Es gilt ein absolutes Verbot für Flip-Flops und Sandalen auf dem motorisierten Zweirad. Wer ohne festes Schuhwerk erwischt wird, zahlt 200 Euro. Außerdem darf außerorts nicht mehr ohne Schutzhandschuhe aufgestiegen werden, und eine Warnweste ist verpflichtend mitzuführen.

Es gibt aber auch eine einzige Erleichterung: Im Dauerstau dürfen Motorräder künftig offiziell auf den Pannenstreifen ausweichen - allerdings nur, wenn es ausdrücklich beschildert ist und mit maximal 30 km/h!

Überholen schwer gemacht

Für Autofahrer und Camper wird's beim Überholen heikel! Radfahrer sollen ab sofort extrem geschützt werden. Wer außerorts einen Radler überholt, muss seine eigene Geschwindigkeit zwingend um mindestens 20 km/h unter das eigentlich erlaubte Limit drosseln! Auf mehrspurigen Straßen muss beim Überholen von Fahrrädern komplett auf die Nebenspur gewechselt werden. Der 1,5-Meter-Mindestabstand gilt weiterhin.

Strenge Helmpflicht

Auch E-Scooter sind im Visier der Polizei. Schnell einen E-Scooter ausborgen, um Kaffee zu holen oder zum Strand zu düsen, wird jetzt schwer. Denn es gilt ab 1. Oktober eine absolute Helmpflicht. Und: Das Mindestalter wurde auf 15 Jahre hochgesetzt. Bei Dämmerung oder Dunkelheit muss zudem eine Warnweste getragen werden.