oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Preischeck

Kultureuro macht Opernabend 33 Euro teurer

Blick in den Zuschauerraum der Wiener Staatsoper mit blauem Eisernen Vorhang auf der Bühne.
© APA/ROLAND SCHLAGER
Die Stadt plant eine neue Kulturabgabe von bis zu 12,5 Prozent auf Tickets. Für Oper, Kino oder Mega-Konzerte droht Besuchern jetzt ein heftiger Preisschock.
OE24 auf Google bevorzugen

Was würde der geplante "Kultureuro" für einen Abend in Oper, Theater, Museum oder Kino bedeuten? Nach heftiger Kritik aus Institutionen wie Staatsoper und Belvedere sowie aus der Veranstaltungsbranche zeigt ein Preischeck, wie sich der kolportierte Aufschlag von 12,5 Prozent auf aktuelle Eintrittspreise auswirken würde. Bei günstigen Angeboten geht es um wenige Euro, bei teuren Opern- und Konzertkarten schnell um zweistellige Beträge.

Tosca kratzt an 300-Euro-Marke

Besonders dramatisch schlägt die Steuerkeule bei den Flaggschiffen der Hochkultur ein. Für Puccinis Meisterwerk "Tosca" kostet in der Staatsoper ein Platz in der höchsten Kategorie derzeit 265 Euro. Mit einem Aufschlag von 12,5 Prozent würde eine Karte 298,13 Euro kosten (+33,13 Euro).

Für Johann Nestroys "Zu ebener Erde und erster Stock" im Burgtheater müssten Besucher ebenfalls mehr bezahlen. Die höchste Preiskategorie kostet derzeit 72 Euro. Mit der Abgabe wären es 81 Euro (+9 Euro).

Im Konzerthaus gastieren am 11. November Star-Geiger Augustin Hadelich und Pianist Seong-Jin Cho. Im Großen Saal stehen Werke von Brahms, Janáček, Amy Beach und Prokofjew auf dem Programm. Die teuerste Karte kostet derzeit 83 Euro. Bei einem Aufschlag wären 93,38 Euro fällig (+10,38 Euro).

Auch interessant

Mehrere Tote nach Absturz eines TV-Helikopters

Authentische Tacos: La Chiquitita eröffnet neuen Standort in Mariahilf

Kühle Luft für harte Einsätze: Floridsdorfer Polizei rüstet auf

Fast zehn Euro mehr für Nico Santos

Ein Mann im roten Jackett singt auf einer Bühne mit lila Beleuchtung in ein Mikrofon.
Sänger Nico Santos während eines Konzertes beim Donauinselfest. © APA/FLORIAN WIESER

Auch Pop-Fans würden die 12,5 Prozent deutlich spüren. Nico Santos gastiert am 9. November mit seiner "POV: Arena Tour 2026" in der Halle D der Stadthalle. Die günstigsten Karten starten derzeit bei 79,90 Euro. Daraus würden 89,89 Euro (+9,99 Euro). Gerade bei internationalen Großshows hatten Veranstalter zuletzt vor den Folgen einer zusätzlichen Ticketabgabe gewarnt. Die Befürchtung ist, dass große Tourneen künftig wirtschaftlich attraktivere Städte bevorzugen und Konzerte dadurch nicht mehr in Wien stattfinden könnten. Gleichzeitig sieht die Branche Arbeitsplätze und hohe Wertschöpfung in Gefahr.

Klimt, Schiele und Picasso im Preischeck

Im Oberen Belvedere kostet der reguläre Eintritt derzeit 23 Euro. Dort hängt mit Gustav Klimts "Kuss" eines der bekanntesten Kunstwerke des Landes. Mit dem möglichen Aufschlag wären 25,88 Euro fällig (+2,88 Euro). In der Albertina würde ein Besuch ebenfalls teurer werden. Der reguläre Eintritt kostet derzeit 20,90 Euro. Zu sehen ist unter anderem die permanente Sammlung "Monet bis Picasso" mit Werken von Monet, Degas, Chagall und Picasso. Mit einem Aufschlag von 12,5 Prozent würde das Ticket 23,51 Euro kosten (+2,61 Euro).

Blick in eine Kunstausstellung mit blauen Wänden und großformatigen Schwarz-Weiß-Fotografien.
© Leopold Museum, Wien | Vienna, F

Das Leopold Museum verlangt regulär 19 Euro. Das Haus ist vor allem für seine umfangreiche Egon-Schiele-Sammlung und die Präsentation "Wien 1900" bekannt. Mit der Abgabe würden daraus 21,38 Euro (+2,38 Euro). Im Naturhistorischen Museum und im Technischen Museum kostet der reguläre Eintritt derzeit jeweils 18 Euro. Mit 12,5 Prozent Aufschlag wären es 20,25 Euro (+2,25 Euro). Eine Sonderausstellung im Wien Museum kostet derzeit bis zu 12 Euro. Daraus würden 13,50 Euro (+1,50 Euro). Die Dauerausstellung am Karlsplatz bleibt kostenlos.

Kino-Aufschlag für Familien spürbar

Selbst beim Kino würde sich der Aufschlag bemerkbar machen. Im Gartenbaukino kostet eine reguläre Karte derzeit 10,50 Euro. Mit 12,5 Prozent zusätzlich wären es 11,81 Euro (+1,31 Euro). Im Cineplexx Wien Auhof kostet ein Ticket für "Die Odyssee" derzeit 12,60 Euro. Mit dem möglichen Aufschlag würde der Preis auf 14,18 Euro steigen (+1,58 Euro). Bei einer vierköpfigen Familie und vier Tickets zu diesem Preis würden aus derzeit 50,40 Euro insgesamt 56,70 Euro werden (+6,30 Euro).

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

260 Jahre Prater werden drei Tage lang gefeiert

Trinkgeld-Vorgaben sorgen für AK-Kritik

BFI Wien lädt zum großen Karrieretag

Kettner bleibt Chef von WienTourismus

Vier neue OP-Säle für die Klinik Landstraße

Festnahme und 76 Anzeigen bei Taxi-Razzia

Kultureuro macht Opernabend 33 Euro teurer

Event-Arena in St. Marx gerät ins Wanken

Kühle Luft für harte Einsätze: Floridsdorfer Polizei rüstet auf

Neuer Stadtteil für 12.000 Wiener geplant