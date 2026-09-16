Kühle Luft für harte Einsätze: Floridsdorfer Polizei rüstet auf

Nach den Rekordtemperatur in diesem Sommer sorgt der Bezirk Floridsdorf nun für bessere Arbeitsbedingungen bei der Polizei.

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Die extremen Temperaturen der vergangenen Monate haben vielen Menschen zu schaffen gemacht - so auch jenen, die täglich im Einsatz stehen. Ausgerechnet in Stammersdorf (21. Wiener Gemeindebezirk) wurden heuer gleich zwei österreichweite Hitzerekorde gemessen. Die daraus resultierende Belastung war auch in den Dienststellen der Polizei deutlich spürbar.

Wie zu jeder Jahreszeit verbringen die Polizisten auch im Sommer Stunden um Stunden in den Dienststellen, koordinieren Einsätze und kümmern sich um die Sicherheit der Bevölkerung. Um den Floridsdorfer Beamten ein angenehmeres Arbeitsumfeld zu ermöglichen, unterstützte Bezirksvorsteher Georg Papai die Personalvertretung bei einer für ihren Dienst wichtigen Anschaffung - für die Polizeiinspektion in der Kürschnergasse wurden zwei moderne Klima-Splitgeräte finanziert.

"Unsere Polizistinnen und Polizisten leisten jeden Tag hervorragende Arbeit für die Sicherheit in unserem Bezirk. Gerade dieser Sommer hat uns eindrucksvoll gezeigt, welche Belastung extreme Hitze auch am Arbeitsplatz bedeutet. Deshalb habe ich die Personalvertretung gerne dabei unterstützt, die Arbeitsbedingungen in der Polizeiinspektion Kürschnergasse zu verbessern", erklärt der Bezirkschef.