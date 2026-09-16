Neuer Stadtteil für 12.000 Wiener geplant

Am Heidjöchl entwickelt sich eines der ambitioniertesten Stadtentwicklungsprojekte Wiens, das die Donaustadt in den kommenden Jahren nachhaltig prägen wird.

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In der Donaustadt nimmt eines der größten Wohnbauprojekte der Gegenwart mehr und mehr Form an: das klimafitte Stadtquartier "Am Heidjöchl". Wiens neuer Stadtteil für gut 11.800 Menschen ist auf einer Fläche von 39 Hektar geplant. Entlang der U2 sind 5.200 Wohnungen vorgesehen, von denen zwei Drittel im geförderten Wohnbau entstehen. Neben Wohnraum sind auch ein Bildungscampus, drei Kindergärten und ein Gesundheitszentrum geplant. Die Anbindung erfolgt über die U2 sowie die Straßenbahnlinien 26 und 27.

Visualisierung Hirschstettner Hauptallee © Samuel Llovet Montardit/Paloma M

Ein Viertel des gesamten Areals wird als Grün- und Erholungsraum angelegt - mit zehn Hektar öffentlicher Parkflächen, begrünten Wegen, naturnahen Freiräumen und zahlreichen Bäumen. Schon vor dem eigentlichen Baustart sollen auf rund 2.200 Quadratmetern mehr als 50 Obstbäume gepflanzt werden. Das Quartier setzt zudem auf kurze Wege, weitgehend autofreie Verbindungen sowie Maßnahmen für Artenvielfalt und Klimaschutz. Nach dem Abschluss des Leitbilds folgen nun weitere Planungsschritte und Behördenverfahren. Die ersten Gebäude könnten ab 2030 entstehen.

"Das neue Stadtentwicklungsgebiet Am Heidjöchl wird der Dschungel der Donaustadt! Wir begrünen den öffentlichen Raum, Straßenzüge und Plätze von Beginn an in bestmöglicher Qualität. Mit dem Leitbild holen wir das Maximum an Grün- und Erholungsraum und gestalten aus dem begrünten Lebensraum einen attraktiven Aufenthaltstraum. Am Beispiel Heidjöchl haben wir unsere ohnehin hohen Planungsstandards noch einmal nach oben geschraubt. Ganz zentral ist auch die öffentliche Erreichbarkeit, die mit U-Bahn, S-Bahn und den Straßenbahnlinien 26 und 27 gesichert ist. Ich bedanke mich bei allen, die hier mit Hirnschmalz und Herz ein neues Niveau für Wohnen und Leben in der Donaustadt gestalten", betont Planungsstadträtin Ulli Sima.