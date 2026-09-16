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Entschärfung

Fliegerbombe in Wien-Donaustadt gefunden

Eine alte, verrostete Bombe liegt teilweise freigelegt im Erdboden.
© LPD Wien
Ein gefährlicher Fund beschäftigte die Wiener Polizei: Auf einem Acker in Donaustadt entdeckte man eine Fliegerbombe. Der Entminungsdienst musste anrücken, um die Weltkriegsbombe zu entschärfen.
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Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden zu einem Feld in der Schusterau gerufen. Dort hatten Mitarbeiter des Forstamts der Stadt Wien eine mutmaßliche Fliegerbombe entdeckt, die im lockeren Erdreich lag.

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Polizei sichert das Areal

Um sicherzugehen, dass sich keine Unbeteiligten in der Nähe aufhielten, wurde die Umgebung umgehend mit einer Polizeidrohne abgeflogen. Ein sprengstoffkundiges Organ untersuchte den Fund vor Ort genau und stellte fest, dass es sich um eine 50 Kilogramm schwere, amerikanische Fliegerbombe handelte.

Eine alte, rostige Bombe liegt teilweise eingegraben im Erdreich.
© LPD Wien

Entminungsdienst sorgt für Sicherheit

Daraufhin wurde der Entminungsdienst des Bundesheeres an den Einsatzort gerufen. Die Spezialisten entschärften das Weltkriegsrelikt direkt vor Ort und kümmerten sich anschließend um einen sicheren Abtransport.

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