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Los Angeles

Mehrere Tote nach Absturz eines TV-Helikopters

Ein Polizeiauto mit Blaulicht steht nachts vor einem abgesperrten, rauchenden Gebäude.
© APA/AFP/BLAKE FAGAN
Beim Absturz eines Hubschraubers des Nachrichtensenders NBC in der Nähe eines tödlichen Verkehrsunfalls sind in Los Angeles mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.
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Mindestens eines der Todesopfer war nach Angaben der Feuerwehr ein Fußgänger. Eine weitere Person sei ins Krankenhaus gebracht worden, über ihren Zustand sei bisher nichts bekannt, hieß es am Dienstag (Ortszeit).

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Der Hubschrauber war zum Zeitpunkt des Absturzes für die Berichterstattung über einen Verkehrsunfall im Einsatz. Kurz vor dem Absturz habe der Sender den Kontakt zu den Menschen an Bord verloren, hieß es. Ob es an Bord des Helikopters Tote gab und wie viele Menschen sich dort befunden hatten, war zunächst nicht bekannt. Mehr als 50 Feuerwehrkräfte seien im Einsatz gewesen, um den Brand zu löschen, teilte die Feuerwehr mit.

In unmittelbarer Nähe habe sich kurz zuvor ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto war demnach mit einem Linienbus zusammengestoßen, dabei seien mindestens zwei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Der Absturz wird untersucht.

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