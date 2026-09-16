BFI Wien lädt zum großen Karrieretag

Bewerbungsfoto, Karriereberatung, Workshops und bis zu 5.000 Euro für eine Wunschausbildung warten beim großen Karrieretag des BFI Wien am Donnerstag.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer mit dem Gedanken spielt, beruflich neu durchzustarten, sich weiterzubilden oder die eigenen Bewerbungsunterlagen auf Vordermann zu bringen, bekommt am Donnerstag geballte Unterstützung. Das BFI Wien lädt am 17. September unter dem Motto "Ich will mehr vom Leben!" zum großen Karrieretag.

Von 14 bis 19.30 Uhr dreht sich am Alfred-Dallinger-Platz 1 in Landstraße alles um Ausbildung, Jobs und neue berufliche Chancen. Der Eintritt ist kostenlos. Neben persönlicher Beratung gibt es professionelle Bewerbungsfotos, einen Check der Unterlagen, mehrere Powersessions und einen Rabatt auf Weiterbildungen.

Vier Powersessions für den Job

Ein Schwerpunkt liegt heuer auf vier kostenlosen Kurzveranstaltungen. Alexander Degenhart zeigt, wie künstliche Intelligenz beim Bewerbungstraining helfen kann und worauf es im Bewerbungsgespräch ankommt. Lisa Gruber beschäftigt sich mit Konflikten im Arbeitsalltag und Möglichkeiten, diese professionell zu lösen.

Yvonne Zahn gibt Tipps, wie berufliche Kontakte aufgebaut und genutzt werden können. Marie-Sophie Mayerhofer-Pogats widmet sich wiederum den Grundlagen moderner Führung und der richtigen Kommunikation im Berufsleben. Die Plätze für die Powersessions sind begrenzt, eine Anmeldung über die Website des BFI Wien ist notwendig.

Kostenloses Foto und Profi-Tipps

Wer noch nicht genau weiß, wohin die berufliche Reise gehen soll, kann sich direkt vor Ort beraten lassen. Fragen zu Ausbildungen, Weiterbildungen, einem Berufswechsel sowie zu Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten sollen dabei individuell geklärt werden.

Für Gespräche stehen Fachleute des BFI Wien, der FH des BFI Wien, der Hamburger Fern-Hochschule, der Coders.Bay Vienna, der Schulen des BFI Wien sowie von Job-TransFair, AMS Wien, AK Wien und waff bereit.

Auch die Bewerbung selbst kommt nicht zu kurz. Ein Fotograf macht kostenlos professionelle Bewerbungsfotos inklusive Nachbearbeitung. Recruiting-Profis nehmen außerdem Lebenslauf und weitere Unterlagen unter die Lupe und geben Tipps für Verbesserungen.

Geld sparen und Traumausbildung gewinnen

Wer sich nach dem Karrieretag für eine Aus- oder Weiterbildung beim BFI Wien entscheidet, kann zudem sparen. Besucher erhalten einen Messerabatt von 200 Euro auf die nächste Ausbildung oder Weiterbildung ab einem Kurspreis von 650 Euro. Zusätzlich wird eine persönliche Wunschausbildung beim BFI Wien im Wert von bis zu 5.000 Euro verlost.

Weitere Preise gibt es ebenfalls zu gewinnen. Der Karrieretag läuft am 17. September von 14 bis 19.30 Uhr im BFI Wien am Alfred-Dallinger-Platz 1 in Landstraße. Der Eintritt ist kostenlos. Das vollständige Programm und die Anmeldung für die Powersessions gibt es auf der Website des BFI Wien.