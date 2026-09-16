ORF-Hammer: Diese Show kommt zurück

Die JUNOS wollten die Sendung abschaffen, aber der Sender hält an dem Hauptabend-Format fest.

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Die JUNOS - kurz für Junge liberale NEOS - haben gerade mit ihrer Forderung, dass der ORF sich künftig stärker auf seine Kernaufgaben fokussieren soll und Unterhaltungsshows wie "Dancing Stars", eingekaufte Serien oder teure Sportübertragungen streichen soll, für Aufsehen gesorgt. Stattdessen soll dem Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Senders mehr Gewicht geschenkt werden.

Jetzt scheint es fix zu sein: Der ORF denkt nicht daran, sich von seiner großen Unterhaltungsshow "Dancing Stars" zu trennen. Zwar wird das ORF-Programm für 2027 - mit vielen Einsparungen - erst nächste Woche präsentiert, dass der Publikums-Magnet aber sein Comeback feiert, haben Insider schon ausgeplaudert.

Weichselbraun dabei

Mit "Dancing Stars" soll auch ORF-Moderatorin Mirjam Weichselbraun (44) wieder in den Ballroom zurückkehren. Wie man vernimmt, bekommt die Show kein neues Gesicht, sondern wird in die bewährten Hände der gebürtigen Tirolerin gelegt.

Pause wegen Song Contest

Heuer musste "Dancing Stars" ausfallen: Die beliebte Hauptabendshow ist dem "Eurovision Song Contest" zum Opfer gefallen. Als Gastgeber musste der ORF das Event in der Wiener Stadthalle ausrichten und hatte daher weder Zeit noch Geld, um auch "Dancing Stars" über die Bühne zu bringen.