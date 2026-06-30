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Weltmeister von 2014

Nach Debakel: Neuer trifft DFB-Entscheidung

Ein Fußballtorwart im gelben Trikot klatscht nach einem Spiel vor unscharfem Stadionpublikum.
© APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Manuel Neuer hat nach dem schockierenden WM-Aus gegen Paraguay über seine Zukunft im DFB-Trikot gesprochen.
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Die DFB-Auswahl verlor am Montag im Sechzehntelfinale in Foxborough bei Boston einen Krimi im Elfmeterschießen gegen Paraguay mit 3:4. Nach regulärer Spielzeit und der Verlängerung war es vor 63.495 Zuschauern nach Toren von Julio Enciso (42.) bzw. Kai Havertz (54.) 1:1 gestanden.

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Manuel Neuer konnte im Elfmeterschießen den Schuss von Balbuena halten und lieferte eine solide Leistung ab. Trotzdem wurde während des gesamten Turniers über die Nominierung vom Weltmeister von 2014 diskutiert. Nun verkündet Neuer seinen erneuten Rücktritt.

In der "ARD" wurde der Torhüter gefragt, ob dies sein letztes Spiel im DFB-Tor war. Darauf antwortete Neuer schlicht mit "Ja." Somit tritt der fünfmalige zum zweiten Mal zurück. Seinen ersten Abschied hatte er nach der Heim-EM 2024. Kurz vor der WM feierte Neuer sein Comeback im DFB-Team.

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