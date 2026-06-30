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Trotz WM-Aus: Niederlande mit neuem Rekord

Zwei niederländische Fußballspieler trösten sich nach dem Ausscheiden im Elfmeterschießen.
© APA/AFP/ALFREDO ESTRELLA
Die Niederlande muss ähnlich wie ihr Nachbar schon jetzt ihre Koffer packen. Bei der 3:2-Niederlage im Elferschießen gegen Marokko brach die Oranje einen neuen Rekord.
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Die Niederlande sorgt nach Deutschland für die nächste größere Überraschung. Der Europameister von 1988 verlor nach Elfmeterschießen mit 3:2 gegen Marokko. In der regulären Spielzeit führte die Oranje dank eines Treffers von Cody Gakpo in der 72. Minute bis in die Nachspielzeit. Dort glich in der 91. Minute Issa Diop aus. Trotz des Aus brachen die Holländer einen besonderen Rekord.

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Die Niederlande hat nun die längste Serie ohne Niederlagen bei Weltmeisterschaften. Ein Spiel wird als Niederlage gewertet, wenn es nach maximal 120 Minuten entschieden ist. Somit wird ein verlorenes Elfmeterschießen nicht als Niederlage, sondern als Unentschieden vermerkt.

Letzte Niederlage gegen Spanien

Die Oranje hat ihre letzte Niederlage im WM-Finale 2010 gegen Spanien einstecken müssen. Damals verloren sie in Südafrika nach der Verlängerung mit 1:0. Seitdem blieben sie in 16 Spielen ohne Niederlage in der regulären Spielzeit sowie Verlängerung und schreiben Fußballgeschichte.

Bei der WM 2014 zog die Niederlande im Halbfinale gegen Argentinien im Elfmeterschießen den Kürzeren. 2018 in Russland waren sie nicht dabei. In Katar scheiterten sie wieder gegen den späteren Weltmeister Argentinien im Viertelfinale im Elfmeterschießen. Insgesamt konnten die Oranje in 14 Spielen neun Siege und fünf Unentschieden verbuchen.

Die letzte Niederlage nach 90 Minuten ist sogar noch länger her. Vor über 20 Jahren verloren die Niederländer bei der WM 2006 im Achtelfinale gegen Portugal mit 1:0. Zusätzlich hält die Niederlande den Rekord für die meisten Endspiele ohne Titel. Drei Mal (1974, 1978 und 2010) standen sie im WM-Finale und immer verließen sie den Platz als Verlierer.

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