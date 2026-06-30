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DFB-Blamage

So lacht Österreich über das Deutschland-Aus

Ein Mann mit ernstem Gesichtsausdruck steht im Freien vor unscharfem Hintergrund.
© APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Während wir noch im WM-Fieber sind, muss Deutschland schon die Heimreise antreten.
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Was für eine Blamage für unserern Lieblingsnachbarn. Nach dem Out in der Gruppenphase 2018 und 2022 hat es für Deutschlands Fußball-Nationalteam auch bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada eine große Enttäuschung gegeben.

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Die DFB-Auswahl verlor am Montag im Sechzehntelfinale in Foxborough bei Boston einen Krimi im Elfmeterschießen gegen Paraguay mit 3:4. Nach regulärer Spielzeit und der Verlängerung war es vor 63.495 Zuschauern nach Toren von Julio Enciso (42.) bzw. Kai Havertz (54.) 1:1 gestanden.

Video zum Thema

Highlights: Deutschland vs. Paraguay

© ORF

Kritik und Spott bekommt die Nagelsmann-Elf nicht nur aus Deutschland, sondern natürlich auch aus Österreich. Vor allem im Netz lachen zahlreiche ÖFB-Fans über das Aus der Deutschen.

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