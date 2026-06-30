Nach Schock-Aus bei WM: Shitstorm gegen Merz

Deutschland hat überraschend gegen Paraguay im Elfmeterschießen mit 4:5 verloren. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz versuchte mit einem X-Posting, das Team aufzumuntern, was aber einen richtigen Shitstorm auslöste.

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In Deutschland herrscht nach dem Schock-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay große Enttäuschung. Das DFB-Team musste nach einem 1:1 nach 120 Minuten ins Elfmeterschießen. Dabei versagten Kai Harvertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah die Nerven, und der viermalige Weltmeister muss schon wie 2018 und 2022 vorzeitig die Koffer packen.

Der deutsche Bundekanzler Friedrich Merz meldete sich nach der überraschenden Niederlage auf X (ehemals Twitter) zu Wort. Er schrieb: "Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, DFB Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch." Dabei löste der CDU-Politiker einen richtigen Shitstorm aus.

Heftige Reaktionen nach DFB-Posting

Viele nutzten das DFB-Aus, um die aktuelle Politik von Merz zu kritisieren. Ein Nutzer kommentierte unter dem Posting: "Wie in der Politik das Versagen bejubeln. Merz in seinem Element." Ein weiterer schrieb: "‚Ich hab euch gleich gesagt, mit dieser 35-Stunden-Trainingswoche wird das nix‘." Ein X-Nutzer meinte: "Was für ein Spiel. Ich würde es nur anders betonen. Spiegelt ein wenig die deutsche Regierung wider. Verlierer, wo man hinschaut."

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Ein Nutzer kritisierte neben der Politik auch die sportliche Leistung des Teams: "So ne Leistung wird anerkannt, aber wenn man bisschen Bürgergeld chillt, ist man n faules Stück S******???" Ein anderer kommentierte: "Dieses Spiel hat deine Politik perfekt beschrieben, ideenlos und ohne Wille."

"Bruder hat das Spiel absolut nicht gesehen"

Ein Nutzer meinte sogar, dass Merz das Spiel nicht gesehen hat: "Bruder hat das Spiel absolut nicht gesehen, das war sportlich gleichzusetzen mit der Bundesregierung." Ein weiterer sieht es ähnlich: "Welches Spiel hat der Mann gesehen? Teamgeist, Einsatz waren nicht da."

Andere kommentierten nur die Leistung des DFB-Teams: "Was für ein ‚Spiel‘? Ich habe nur freudlose, uninspirierte, verkrampfte und letztendlich eben nicht erfolgreiche Anwesenheit am Arbeitsplatz gesehen."

Einige Nutzer kritisierten den Schiedsrichter: "Das aberkannte Tor war nicht gerecht. Das wäre bei jeder vorigen WM kein Foul gewesen." Ein anderer kommentierte: "Nö. Stolz? Absolut nicht. Mitgefiebert? Absolut ja. Aber am Ende hat Deutschland wie so oft auch gegen den Schiedsrichter gespielt."