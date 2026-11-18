Über das Vermögen der Brunold Bau GmbH wurde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Landesgericht Feldkirch ist ab heute für die Insolvenzsache der "Brunold Bau GmbH" zuständig. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort über den Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) anmelden, die offizielle Anmeldefrist endet 18. Jänner 2027. An diesem Tag findet auch die Prüfungstagsatzung statt, bevor am 1. Februar die Sanierungsplantagsatzung folgt.

Schuldenberg von 6,6 Millionen Euro

Wie der AKV bekannt gab, belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten der Firma aktuell auf 6,6 Millionen Euro. Demgegenüber stehen Aktiva zu Buchwerten in der Höhe von 6,4 Millionen Euro. Insgesamt sind derzeit 47 Gläubiger von diesem Insolvenzverfahren betroffen. Warum genau das 1995 gegründete Unternehmen in die Insolvenz geschlittert ist, steht noch nicht fest – die Ursachen müssen im Zuge des Verfahrens erst überprüft werden.

Sanierungsplan mit 30-Prozent-Quote

Trotz der finanziellen Schieflage soll der Betrieb, der sich mit Baumeisterarbeiten bis hin zur Tätigkeit als Generalunternehmen beschäftigt, fortgeführt werden. Der Schuldner beabsichtigt, das Unternehmen zu sanieren und legt dafür einen konkreten Sanierungsplan vor. Den Insolvenzgläubigern wird zur vollständigen Befriedigung ihrer Forderungen eine Quote von 30 Prozent geboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Plans.

Im Rahmen des nun laufenden Verfahrens wird eingehend geprüft, ob der vorgelegte Sanierungsplan der Brunold Bau GmbH auch tatsächlich realisierbar ist.