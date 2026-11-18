Paukenschlag: Nach der Spionageaffäre um den zurückgetretenen Chef Jensen Huang stellt Nvidia das Geschäft mit KI-Prozessoren in China komplett ein. Ein Milliardenmarkt bricht damit komplett weg, den US-Präsident Donald Trump als erster zugelassen hat.

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Der US-Technologieriese Nvidia liefert mit sofortiger Wirkung keine KI-Chips mehr nach China. Das erklärte Interimschefin Colette Kress laut Agenturen bei der Vorlage der aktuellen Quartalszahlen.

Noch im vergangenen Quartal hatte der Konzern in China Erlöse von rund 2,4 Milliarden Dollar mit den begehrten Prozessoren erzielt. Mit dem kompletten Verkaufsstopp zieht das Management nun einen radikalen Schlussstrich.

Spionageaffäre als Auslöser

Hintergrund der Entscheidung ist der Spionage-Skandal um Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang. Erst vor wenigen Tagen war der langjährige CEO und Mitgründer wie berichtet überraschend zurückgetreten. Zuvor waren Berichte über eine außereheliche Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin bekannt geworden.

Hintergrund der Entscheidung ist der Spionage-Skandal um Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang. © Reuters

Nach Informationen aus Ermittlerkreisen soll die Frau ihre enge Verbindung zum Nvidia-Chef genutzt haben, um sanktionierte Hochleistungs-Chips illegal nach China zu schleusen.

Entgegen vereinzelten Gerüchten stellte der Konzern inzwischen unmissverständlich klar: Eine Rückkehr Huangs an die Unternehmensspitze ist ausgeschlossen.

Politischer Druck aus Washington wächst

Bisher durfte Nvidia zumindest ältere, leistungsschwächere Modelle seiner KI-Prozessoren unter strengen Auflagen an ausgewählte chinesische Kunden verkaufen. Ausgerechnet Jensen Huang hatte sich in der Vergangenheit bei der US-Regierung erfolgreich für diese Ausnahmeregelung eingesetzt.

Durch den aktuellen Skandal ist diese Linie politisch nicht mehr haltbar. In Washington werden die Rufe nach einer massiven Verschärfung der Exportkontrollen gegenüber Peking immer lauter. Mit dem freiwilligen Komplett-Ausstieg kommt Nvidia möglichen neuen US-Sanktionen nun zuvor.