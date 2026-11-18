Wegen Gipfel in Shenzhen
Europa pocht gegenüber US-Gesandten auf Mitsprache
Es ist eines der größten internationalen Spitzentreffen, das das Berliner Bundeskanzleramt je gesehen hat.
Auf Einladung von Bundeskanzler Friedrich Merz kommt am Donnerstag die sogenannte "Koalition der Willigen" zusammen. Neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und knapp 40 Delegationen werden auch zwei besondere Gäste aus Washington erwartet: die US-Sondergesandten Jared Kushner und Steven Witkoff.
Die Angst vor einem Deal über Europa hinweg
Der Zeitpunkt des Gipfels ist kein Zufall. Erst kürzlich sorgte ein Dreiertreffen zwischen US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Shenzhen für Aufsehen. Zudem verhandelten US-Vertreter in Abu Dhabi bereits direkt mit Russland über Gefangenenaustausche.
Für Europa steht viel auf dem Spiel. Die zentrale Botschaft aus Berlin soll lauten: Über einen Frieden in der Ukraine darf nicht ohne die Europäer entschieden werden.
Auch interessant
Kanzler Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Andy Burnham wollen gegenüber den US-Unterhändlern Geschlossenheit demonstrieren.
Milliarden-Zusagen und eine besondere Geste
Neben der diplomatischen Mitsprache geht es in den Gesprächen vor allem um zwei konkrete Punkte: Die Unterstützerstaaten wollen ein starkes Signal senden, dass die finanzielle Hilfe für die Ukraine für das gesamte Jahr 2027 gesichert ist.
Die Koalition berät darüber, wie eine multinationale Truppe zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands aussehen könnte. Um die historische Tragweite des Moments zu unterstreichen, hat sich Friedrich Merz eine besondere Geste überlegt: Laut Regierungskreisen soll jeder teilnehmende Vertreter ein echtes Stück der Berliner Mauer als Gastgeschenk erhalten – als Symbol dafür, was durch politische Entschlossenheit erreicht werden kann.
Der Fahrplan für den Gipfel-Tag Der diplomatische Marathon im Kanzleramt folgt einem engen Zeitplan:
- Ab 13:00 Uhr: Eintreffen der Delegationen. Merz empfängt zunächst Kushner und Witkoff, gefolgt von Burnham und Macron, bevor die restlichen Staats- und Regierungschefs dazustoßen.
- Gegen 17:15 Uhr: Geplante Abschluss-Pressekonferenz mit Merz, Selenskyj, Macron, Burnham sowie den US-Unterhändlern Kushner und Witkoff.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden