Influencerin Adorable Caro: "Man darf sich erlauben, groß zu denken"

Millionenreichweite, eine eigene Modemarke und ein erfolgreiches Business: Caroline Nest hat mit 27 Jahren das geschafft, wovon viele junge Frauen träumen. Doch hinter der schillernden Social-Media-Welt steckt weit mehr als schöne Bilder. Im exklusiven MADONNA-Interview spricht die Influencerin über ihren Weg zur Unternehmerin, Selbstzweifel und die Vorurteile, mit denen sie bis heute konfrontiert wird.

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Was für ihre Follower nach Mode, Reisen und einem Leben vor der Kamera aussieht, ist längst ein erfolgreiches Unternehmen. Caroline Nest, in den sozialen Medien besser bekannt als Adorable Caro, zählt zu den bekanntesten Influencerinnen Deutschlands und hat ihre Social-Media-Karriere zu einem lukrativen Business ausgebaut. Doch wer glaubt, dass sich ihr Arbeitsalltag hauptsächlich um Instagram-Posts, TikTok-Videos und Kooperationen dreht, unterschätzt die junge Unternehmerin gewaltig.

Ihre Karriere begann bereits 2014 auf YouTube. Damals war Social Media noch weit davon entfernt, die milliardenschwere Industrie zu sein, die sie heute ist. Caroline Nest erkannte früh das Potenzial, baute sich eine treue Community auf und entwickelte sich vom Teenager vor der Kamera zur Geschäftsfrau. Mit ihrem eigenen Modelabel NINETY-9 wagte sie schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit. Dazu kommt ihr neuer Podcast "Out of The Nest", in dem sie auch persönliche Themen wie Beziehungen und Selbstfindung anspricht.

Heute führt sie ein Team, verhandelt Verträge und trifft unternehmerische Entscheidungen. Dass sie als junge Frau aus der Influencer- und Modewelt nicht immer auf Anhieb ernst genommen wird, gehört allerdings ebenfalls dazu. Und auch der vermeintliche Traumjob hat seine Schattenseiten: Leistungsdruck, Selbstzweifel und die ständige Frage, wie viel vom eigenen Privatleben man mit der Öffentlichkeit teilen möchte.

Am 19. November kommt Caroline Nest zur Future of LeadHERship Konferenz nach Wien. In ihrem Talk "The Business of Being Her" will sie zeigen, wie viel unternehmerische Arbeit tatsächlich hinter einer erfolgreichen Personal Brand steckt. Im Gespräch mit MADONNA verrät sie, was sie auf ihrem Weg gelernt hat, warum Followerzahlen für sie kein Maßstab für Erfolg sind und weshalb junge Frauen sich ruhig mehr zutrauen sollten.

Adorable Caro im MADONNA-Interview

© Nintey9

Caro, als du begonnen hast, dein Leben auf Social Media zu teilen, warst du noch ein Teenager. Was hat sich seit deinen Anfängen in der Social-Media-Welt verändert und wie hat sich damit auch der Beruf als Influencerin gewandelt? Als ich angefangen habe, war Social Media noch viel spontaner und persönlicher. Man hat einfach geteilt, worauf man Lust hatte. Heute ist daraus eine ganze Branche mit professionellen Strukturen, Teams und unternehmerischen Möglichkeiten geworden. Influencerin zu sein bedeutet längst nicht mehr nur, Content zu erstellen. Es geht um Strategie, Markenaufbau, Verantwortung und Unternehmertum.

Über Geld wird in deiner Branche viel spekuliert. Erinnerst du dich an deinen ersten bezahlten Auftrag? Wie hast du gelernt, deinen eigenen Wert zu kennen und bei Verhandlungen dafür einzustehen? Ich erinnere mich noch gut daran, wie besonders es sich angefühlt hat, zum ersten Mal mit etwas Geld zu verdienen, das ursprünglich einfach meine Leidenschaft war. Seinen eigenen Wert zu kennen, lernt man mit der Zeit, vor allem durch Erfahrung. Ich habe verstanden, dass hinter einer Kooperation viel mehr steckt als nur ein Posting: Kreativität, Reichweite, Vertrauen und jahrelange Arbeit. Auch TKPs und faire Vergütungsmodelle spielen dabei eine wichtige Rolle, denn sie helfen, den Wert einer Kooperation messbar zu machen. Gleichzeitig lässt sich kreative Leistung nicht ausschließlich in Zahlen ausdrücken. Heute weiß ich, wie wichtig es ist, sowohl die eigenen Kennzahlen als auch die eigene Arbeit zu kennen und selbstbewusst für den eigenen Wert einzustehen.

Was hat dich dazu gebracht, mit NINETY-9 selbst zu gründen, und was war schwieriger als erwartet? Ich hatte schon immer Freude an Mode und daran, eigene Ideen umzusetzen. Gleichzeitig entstand irgendwann der Wunsch, mir neben Social Media etwas Eigenes aufzubauen, etwas, das langfristig über meine Tätigkeit als Creatorin hinausgeht und meine persönliche Handschrift trägt. Ein besonderer Moment war für mich eine Co-Creation mit einer Bekleidungsbrand. Dabei durfte ich hautnah erleben, wie spannend es ist, eigene Ideen in ein Produkt einfließen zu lassen und gemeinsam etwas Neues zu kreieren. Die Gründung von NINETY-9 war deshalb ein natürlicher nächster Schritt.

Unterschätzt habe ich definitiv, wie viele Bereiche dazugehören: von der Produktentwicklung, Produktion, Logistik, Zahlen bis hin zu unternehmerischen Entscheidungen. Eine eigene Marke aufzubauen ist unglaublich erfüllend, aber gleichzeitig ein permanenter Lernprozess, bei dem man jeden Tag dazulernt.

Deine Community sieht die fertigen Videos, Shootings und Kollektionen. Welcher Teil deiner Arbeit findet hinter den Kulissen statt? Was man online sieht, ist nur ein kleiner Ausschnitt. Hinter einem fertigen Video stecken oft Konzeptentwicklung, Planung, Abstimmungen, Produktion, Schnitt und viele kleine Entscheidungen. Dazu kommen Meetings, E-Mails, Budgetplanung und strategische Arbeit.

Mit dem Wachstum des eigenen Business kommen außerdem ganz neue Aufgaben hinzu: Mitarbeiterführung, Teammanagement, Verantwortung übernehmen und Lösungen finden. Denn im Alltag läuft natürlich nicht immer alles nach Plan. Es gibt ständig neue Herausforderungen und unerwartete Probleme, auf die man flexibel reagieren muss.

Gerade weil Social Media nach außen oft so leicht und spontan wirkt, wird häufig unterschätzt, wie viel Arbeit, Organisation und Verantwortung tatsächlich dahinterstecken.

Was musstest du lernen, um von der kreativen Ideengeberin zur Chefin zu werden? Ich musste lernen, Verantwortung abzugeben und darauf zu vertrauen, dass andere Aufgaben genauso gut oder sogar besser übernehmen können. Früher wollte ich am liebsten alles selbst machen. Heute weiß ich, dass ein gutes Team unglaublich wertvoll ist. Eine gute Chefin zu sein bedeutet für mich nicht, alles allein zu können, sondern Menschen zu vertrauen, klare Entscheidungen zu treffen und gemeinsam eine Vision zu verfolgen.

“"Eine gute Chefin zu sein bedeutet für mich nicht, alles allein zu können, sondern Menschen zu vertrauen, klare Entscheidungen zu treffen und gemeinsam eine Vision zu verfolgen."” Caroline Nest

Wie erlebst du es, als junge Frau aus der Social-Media- und Modewelt im Business aufzutreten? Man muss sich in dieser Branche manchmal etwas stärker beweisen, um als Unternehmerin ernst genommen zu werden. Social Media wird von außen noch häufig unterschätzt, obwohl dahinter sehr viel unternehmerisches Know-how steckt. Ich habe gelernt, mich davon nicht verunsichern zu lassen. Am Ende sollte die eigene Arbeit, die Ergebnisse und die Art, wie man Verantwortung übernimmt, für sich sprechen.

Wie ist dein Selbstvertrauen gewachsen – und was hilft dir an Tagen, an denen du an dir zweifelst? Mein Selbstvertrauen ist vor allem durch Erfahrungen gewachsen. Ich habe über die Jahre gelernt, mir selbst mehr zu vertrauen und auch Dinge zu machen, vor denen ich zunächst Respekt hatte. Dabei habe ich auch verstanden, wie wichtig es ist, Fehler zu machen. Gerade aus den Situationen, in denen etwas nicht so läuft wie geplant, lernt man unglaublich viel. Ich versuche außerdem, stärker auf mein Bauchgefühl zu hören. Natürlich liegt man damit nicht immer richtig und manchmal täuscht einen die eigene Intuition auch. Aber auch das gehört dazu und ist eine wichtige Erfahrung, aus der man lernen kann.

Es gibt trotzdem Tage, an denen ich zweifle. Dann hilft es mir, kurz Abstand zu gewinnen und mir bewusst zu machen, was ich bereits geschafft habe. Man muss nicht jeden Tag voller Selbstvertrauen sein, um weiterzugehen.

Wo ziehst du heute die Grenze zwischen der öffentlichen "Adorable Caro" und der privaten Caro? Hat sich diese Grenze über die Jahre verändert? Diese Grenze ist mir heute viel bewusster als früher. Als Teenager habe ich sehr selbstverständlich vieles aus meinem Alltag geteilt. Mit den Jahren habe ich gelernt, dass nicht jeder schöne oder schwierige Moment in die Öffentlichkeit gehört. Gleichzeitig ist es mir aber nach wie vor wichtig, auch persönliche Momente zu teilen. Deshalb habe ich beispielsweise auch meine Trennung öffentlich thematisiert. Ich finde es schön und wichtig, ehrlich über Lebenssituationen zu sprechen, die viele Menschen vielleicht selbst kennen, und dadurch einen Austausch zu schaffen, in dem man sich verstanden fühlt.

Mit meinem eigenen Podcast "Out of The Nest" habe ich mir zusätzlich einen ganz bewussten Safe Space geschaffen. Dort versuche ich, noch transparenter über Dinge zu sprechen, die mich wirklich bewegen.

Ich liebe den Austausch mit meiner Community und teile gerne viel von mir, aber bestimmte Menschen, Momente und Themen gehören ganz bewusst nur mir. Authentisch zu sein bedeutet für mich nicht, alles öffentlich zu machen, sondern selbst entscheiden zu können, was ich teilen möchte und wo ich meine Grenzen ziehe.

Was möchtest du jungen Frauen über Erfolg und Selbstwert vermitteln? Ich möchte zeigen, dass Erfolg nicht über Nacht entsteht und dass man sich nicht ständig mit anderen vergleichen sollte. Social Media zeigt oft die schönsten Ergebnisse, aber selten die Zweifel, Rückschläge und die Arbeit, die dahinterstecken. Außerdem bedeutet es für mich nicht automatisch, erfolgreich zu sein, nur weil man sich durch Social Media materielle Dinge leisten kann oder nach außen einen bestimmten Lebensstil präsentiert. Materieller Wohlstand und echter persönlicher oder beruflicher Erfolg sind für mich zwei unterschiedliche Dinge.

Ich finde, man sollte seinen eigenen Weg gehen, sich Dinge zutrauen und sich nicht kleiner machen, nur weil man noch am Anfang steht. Jeder hat sein eigenes Tempo und seine ganz eigene Definition von Erfolg. Der eigene Wert hängt niemals davon ab, was man besitzt oder wie viele Menschen einem online folgen.

Was bedeutet es dir, als Speakerin bei der Future of LeadHERship Konferenz in Wien über deine Karriere zu sprechen? Ich freue mich unglaublich. Der Austausch zwischen Frauen, die unterschiedliche Wege gehen und ihre eigenen Erfahrungen mitbringen, ist für mich besonders wertvoll. Ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte andere Frauen inspirieren und ihnen zeigen kann, dass man auch ungewöhnliche Wege gehen und sich seine eigenen Chancen schaffen darf. Gleichzeitig freue ich mich darauf, selbst neue Perspektiven und Impulse mitzunehmen.

Dein Talk trägt den Titel "The Business of Being Her". Welche Erfahrung aus deinem Berufsleben möchtest du auf der Bühne teilen? Ich möchte darüber sprechen, dass hinter einer persönlichen Marke ein echtes Business steckt. Man sieht oft die schönen Seiten, die Kampagnen und die Erfolge, aber nicht unbedingt die Entscheidungen, Risiken und Verantwortung dahinter. Meine wichtigste Erfahrung ist, dass man sich selbst und seiner Vision vertrauen muss, auch dann, wenn der Weg noch nicht klar ist.