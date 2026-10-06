"Ich bin schon reich, ich muss nicht mehr laufen!"

Dieser Satz von Benfica-Stürmer Jhon Durán sorgt in der Fußballwelt für Fassungslosigkeit und Lacher zugleich.

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Sein früherer Teamkollege Fred enthüllte die Anekdote aus der gemeinsamen Zeit bei Fenerbahçe Istanbul: Wenn die Mannschaft den 22-jährigen Kolumbianer zum zusätzlichen Lauftraining aufforderte, wank er dankend ab – mit der Begründung, seine Finanzen (und die der nächsten drei Generationen) seien längst saniert. "Ich schon reich, ich muss nicht mehr laufen". Der Spruch geht aktuell durch die sozialen Medien.

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Besten Fußballersprüche: Von Best bis Arnie

So ehrlich und unverblümt sprechen nur die wenigsten Profis über ihren Beruf. Aber Durán ist bei weitem nicht der Einzige, der das Millionengeschäft Fußball eher als lukrativen Job denn als romantische Herzensangelegenheit sieht.

Hier sind die besten und ehrlichsten Sprüche von Profis, die den Fußball-Zirkus ähnlich pragmatisch sahen:

“Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst” George Best

Niemand hat die Symbiose aus exzessivem Lebensstil und Millionengehalt eleganter (und ehrlicher) zusammengefasst als das nordirische Genie von Manchester United.

“Ich kann dein Leben kaufen!” Marko Arnautovic

Zu seiner Zeit bei Werder Bremen geriet der ÖFB-Rekordspieler 2012 in eine nächtliche Polizeikontrolle auf der Autobahn und vergriff sich gegenüber dem Beamten im Ton.

“Wir suchen gerade nach einem Haus. Aber wenn wir nichts finden, kaufe ich einfach das Hotel” Zlatan Ibrahimovic

Als der Schwede 2012 beim Paris Saint-Germain unterschrieb, suchte er eine passende Bleibe in der französischen Hauptstadt.

“Ich war sieben Monate auf Urlaub in China” Carlos Tevez

Als der argentinische Stürmer Carlos Tevez 2017 zu Shanghai Shenhua wechselte, kassierte er geschätzte 40 Millionen Euro pro Jahr – lieferte auf dem Platz aber kaum ab.