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Ohne Bayern-Star

ÖFB-Frauen ohne Bayern-Star gegen Kosovo

SR
von
OSLO,NORWAY,09.JUN.26 - WOMEN SOCCER - FIFA Women s World Cup 2027, european qualifiers, OEFB international match, Norway vs Austria. Image shows the disappointment of Barbara Dunst, Verena Hanshaw and Katharina Naschenweng (AUT). Photo: GEPA pictures/ Bildbyran/ Jon Olav Nesvold - ATTENTION - COPYRIGHT FOR AUSTRIAN CLIENTS ONLY
© GEPA pictures/ Bildbyran/ Jon Ol
Österreichs Frauen-Nationalteam muss in den Spielen der 1. Play-off-Runde auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien gegen den Kosovo auf Katharina Naschenweng verzichten.
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Die Außenspielerin von Bayern München musste kurzfristig wegen Kniebeschwerden passen. Anstelle der 28-jährigen Kärntnerin wurde Valentina Pötzl von Double-Sieger Austria Wien nachnominiert. Die 17-jährige Mittelfeldspielerin zeigte zuletzt auch mit starken Leistungen in der Champions League auf.

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"Durch ihre Leistungen beim U19-Frauen-Nationalteam, aber insbesondere bei der Wiener Austria in der Champions League, hat sie sich diese Nominierung verdient. Sie spielt sehr unbekümmert und bringt eine hohe Laufbereitschaft und Dynamik mit", sagte ÖFB-Teamchef Lars Söndergaard beim Lehrgangsstart am Montag am ÖFB-Campus in Wien. Pötzl bezeichnete die erstmalige Einberufung als "große Ehre".

Doppel gegen den Kosovo

Ob sie am Freitag (18 Uhr/live ORF1) in Pristina oder dann am 13. Oktober (18 Uhr/live ORF1) am Wiener Sport-Club-Platz schon debütieren darf, wird sich zeigen.

Der Ausfall von Naschenweng sei laut Söndergaard "sehr bitter, weil sie mit ihrer Art und Weise Fußball zu spielen sehr viel Dynamik mitbringt."

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