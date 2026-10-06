Ohne Bayern-Star
ÖFB-Frauen ohne Bayern-Star gegen Kosovo
Die Außenspielerin von Bayern München musste kurzfristig wegen Kniebeschwerden passen. Anstelle der 28-jährigen Kärntnerin wurde Valentina Pötzl von Double-Sieger Austria Wien nachnominiert. Die 17-jährige Mittelfeldspielerin zeigte zuletzt auch mit starken Leistungen in der Champions League auf.
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"Durch ihre Leistungen beim U19-Frauen-Nationalteam, aber insbesondere bei der Wiener Austria in der Champions League, hat sie sich diese Nominierung verdient. Sie spielt sehr unbekümmert und bringt eine hohe Laufbereitschaft und Dynamik mit", sagte ÖFB-Teamchef Lars Söndergaard beim Lehrgangsstart am Montag am ÖFB-Campus in Wien. Pötzl bezeichnete die erstmalige Einberufung als "große Ehre".
Doppel gegen den Kosovo
Ob sie am Freitag (18 Uhr/live ORF1) in Pristina oder dann am 13. Oktober (18 Uhr/live ORF1) am Wiener Sport-Club-Platz schon debütieren darf, wird sich zeigen.
Der Ausfall von Naschenweng sei laut Söndergaard "sehr bitter, weil sie mit ihrer Art und Weise Fußball zu spielen sehr viel Dynamik mitbringt."
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