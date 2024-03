Schüler-Aufstand gegen Container-Klassen

Eine Sport-Mittelschule kämpft um ihren Sportplatz - auf ihm sollen Containerklassen errichtet werden.

Entscheidung. Wie berichtet braucht Wien dringend Schulraum – und will mit Containerklassen kurzfristig Abhilfe schaffen. In der Vorwoche gab Stadtrat Christoph Wiederkehr bekannt, dass dafür die Standorte Ada Christen Gasse in Favoriten, Hoefftgasse in Simmering, Rittingergasse in Floridsdorf, Akaziengasse in Liesing und die Afritschgasse in der Donaustadt ausgesucht worden seien.

Widerstand. Doch vor allem beim Standort im 22. Bezirk regt sich jetzt heftiger Widerstand gegen diese Pläne. Die Schülerinnen und Schüler der MS Kagran haben einen dramkatischen offenen Brief geschrieben:

„Viele Kinder haben sich diese Schule nur ausgesucht, weil es diesen tollen Sportplatz gibt. Wir brauchen frische Luft, unsere Schülerliga braucht diesen Platz zum Trainieren. Dadurch wird unser Ruf als Schule mit Sportschwerpunkt zerstört. Wir haben gelernt, dass es in Österreich ein Mitspracherecht bei wichtigen Entscheidungen gibt. Das ist eine wichtige Entscheidung. Und niemand fragt uns.“



Auf Facebook ernten sie einen Flowerrain von Eltern, anderen Schülern und Interessierten, die Stadt erfährt dort das Gegenteil...