Frankreich mit absurder Torlos-Serie

Zinédine Zidane hat bisher einen erfolgreichen Start mit der französischen Nationalmannschaft. Doch eine Sache ist ihm in seinen ersten vier Spielen nicht gelungen: ein Tor in der ersten Halbzeit.

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Die französische Nationalmannschaft hat eigentlich eine brillante Offensive. Im Sturm der Équipe Tricolore laufen gewöhnlich Stars wie Kylian Mbappé (27), der aktuelle Weltfußballer Ousmane Dembélé (29) oder der Ballon-d’Or-Kandidat Michael Olise (24) auf. Auf der Bank befinden sich noch Spieler wie ManCity-Star Rayan Cherki (23) oder auch PSG-Jungspieler Désiré Doué (21). Trotzdem gelingt dieser vollgepackten Offensive seit Monaten eine Sache überhaupt nicht mehr.

Die Franzosen können keine Tore in der ersten Halbzeit mehr erzielen. Unter Nationaltrainer Zinédine Zidane (54) und Ex-Coach Didier Deschamps (57) hat das Team ihre letzten 18 Tore allesamt nach der Halbzeitpause erzielt. Das letzte Tor in den ersten 45 Minuten machte Mbappé im WM-Sechzehntelfinale gegen Schweden (3:0). Damals traf der Real-Star in der 45. Minute zur 1:0-Führung.

Ungewöhnlich lange Durststrecke

Somit wartet der zweimalige Weltmeister seit drei Monaten und acht Spielen auf ein Tor in der ersten Halbzeit. Auch gegen Belgien gingen sie leer aus. "Les Bleus" geriet in dieser Partie sogar in den ersten 45 Minuten in Rückstand, konnte aber das Spiel am Ende 4:1 gewinnen.

Die Équipe Tricolore marschiert aktuell durch die Nations League. Die Franzosen konnten in der Gruppe A1 mit Italien, Belgien und der Türkei in den ersten vier Spielen drei Siege feiern. Vor allem spielt Olise stark auf. Der Flügelstürmer des FC Bayern hat in den vier Partien für zwei Vorlagen und vier Tore gesorgt.

Frankreich hat im November die nächsten Chancen, diese ungewöhnliche Durststrecke zu brechen. In der Gruppe A1 müssen sie am 12. November auswärts gegen Italien ran.