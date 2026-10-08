Transfer-Knall um ÖFB-Star Paul Wanner (20)

Der 20-Jährige soll auf der Insel heiß begehrt sein.

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Paul Wanner könnte schon bald zum Thema auf dem englischen Transfermarkt werden. Der 20-jährige ÖFB-Teamspieler soll laut einem Bericht von "Ontheminute.com" das Interesse von Newcastle United geweckt haben. Der Premier-League-Klub soll die Entwicklung des österreichischen Mittelfeldspielers intensiv verfolgen.

In Newcastle ist seit dieser Saison Matthias Jaissle im Amt. Der ehemalige Salzburg-Coach übernahm kurz vor Saisonbeginn das Kommando bei Newcastle. Mit Alexander Hauser arbeitet dort zudem ein weiterer Österreicher im Trainerteam. Nun könnte mit Wanner ein österreichischer Spieler dazukommen.

50 Millionen Euro

Allerdings wäre Newcastle bei einem möglichen Transfer nicht allein. Auch Manchester United soll sich mit dem Mittelfeldspieler beschäftigen. Wanner, der in der vergangenen Saison für PSV Eindhoven auflief, gilt damit offenbar als begehrtes Talent auf dem internationalen Transfermarkt.

© Getty Images

Eine mögliche Ablöse hätte es allerdings in sich: PSV soll laut dem Bericht rund 50 Millionen Euro für den Österreicher verlangen. Ob Newcastle tatsächlich einen Vorstoß wagt oder es zunächst bei der Beobachtung bleibt, ist offen. Der Österreicher steht in den Niederlanden noch bis 2030 unter Vertrag.