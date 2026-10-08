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"Ich habe gehört"

ManCity drohen 60 (!) Punkte Abzug

SR
von
Ein Manchester City-Spieler im himmelblauen Trikot blickt nach unten auf dem Spielfeld.
© APA/AFP/PETER POWELL
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Manchester City droht nach dem Schuldspruch wegen zahlreicher Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League eine drastische Strafe. Wie diese konkret aussehen könnte, ist allerdings weiterhin offen. Für Aufsehen sorgt nun eine Aussage des ehemaligen schottischen Fußballers und heutigen TV-Experten Alan Brazil.

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In der Sendung "Talksport" erklärte Brazil, er habe von einem möglichen Abzug von 60 Punkten gehört. "Ich habe gehört, dass es einen Punktabzug von 60 Punkten geben soll", sagte der 67-Jährige. Wann eine solche Sanktion verhängt werden könnte, wisse er allerdings nicht. Brazil hält es für möglich, dass eine Entscheidung erst in der kommenden Saison fällt.

Berufung eingelegt

Offiziell bestätigt ist dieses Strafmaß bislang nicht. Der Fall ist zudem noch nicht abgeschlossen. Manchester City hat gegen den Schuldspruch Berufung eingelegt. Nach den Regeln der Premier League soll innerhalb von elf Wochen eine Anhörung stattfinden. Erst danach kann eine endgültige Entscheidung fallen.

Im Raum stehen grundsätzlich verschiedene Sanktionen – von einem Punktabzug bis hin zu weiteren Konsequenzen. Besonders brisant ist der Umfang der Vorwürfe. City soll gegen zahlreiche Finanzvorschriften verstoßen haben. Welche Strafe tatsächlich folgt, dürfte deshalb erst nach Abschluss des Berufungsverfahrens feststehen.

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