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Metal-Eskalation

Sessel fliegen: Slayer-Konzert abgebrochen

Phillip Platzer
von
Gitarrist mit Glatze und Tattoos spielt E-Gitarre bei einem Konzert mit rot-orangem Bühnenhintergrund.
© WireImage
Bei der Jubiläumsshow zum 40. Geburtstag von "Reign In Blood" kam es zu unschönen Szenen. Weil plötzlich Stühle flogen, musste die Thrash-Metal-Band Slayer ihr Konzert unterbrechen.
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Im Kia Forum in Inglewood bei Los Angeles stand eigentlich alles im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums des Slayer-Klassikers "Reign In Blood". Doch beim zweiten ausverkauften Konzert der Metal-Formation geriet die Lage im bestuhlten Bereich direkt vor der Bühne außer Kontrolle.

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Sitzreihen werden einfach herausgerissen

Wie Augenzeugen berichten, kippten Konzertbesucher ganze Sitzreihen um, rissen Stühle aus der Verankerung und schleuderten sie teilweise durch den Raum. Sicherheitskräfte griffen ein, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Die Verantwortlichen zogen die Reißleine und unterbrachen den Auftritt von Slayer aus Sicherheitsgründen. Die Band verließ daraufhin für mehrere Minuten die Bühne.

Klare Ansage an Publikum

Als Frontmann Tom Araya anschließend wieder vor die Menge trat, sparte er nicht mit deutlichen Worten. Handyvideos im Netz dokumentieren, wie verärgert der Sänger über das Verhalten einiger Fans war. Er machte seinem Unmut Luft und stellte unmissverständlich klar, was er von solchen Aktionen hält.

Die Reaktionen in der Halle fielen gespalten aus. Während viele Konzertbesucher Verständnis für die deutliche Ansage des Sängers aufbrachten, gab es auch vereinzelte Buhrufe. In Online-Diskussionen wird der Vorfall seither kontrovers besprochen: Einige Anwesende schildern, die Stimmung im Kia Forum sei nach der Zwangspause spürbar abgekühlt. Andere wiederum verteidigen Arayas Eingreifen als vollkommen berechtigt, da die Sicherheit von Publikum und Personal auf dem Spiel stand.

Show wird vollständig fortgesetzt

Zu einem kompletten Abbruch des Abends kam es trotz des Zwischenfalls nicht. Nach der kurzen Unterbrechung nahmen Slayer ihr Konzert wieder auf. Laut Berichten aus dem Publikum spielte die Band ihr geplantes Set ohne Streichungen komplett zu Ende. Die Fanaufnahmen und Schilderungen der Unterbrechung verbreiten sich seither in verschiedenen Online-Beiträgen.

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