Letzte Umfrage: Das erwartet die Parteien bei der EU-Wahl

Die EU-Wahl gilt als Generalprobe für die Nationalratswahl im Herbst - oe24 analysiert anhand der brandaktuellen Lazarsfeld-Umfrage die Wahlchancen für Vilimsky bis Schilling.

Finale. In etwas mehr als einer Woche wählt auch Österreich 20 EU-Abgeordnete. Sieht man sich die letzte brandaktuelle Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (2.000 Interviews vom 17. - 28. 5. ) – wird es gleich mehrfach spannend:

FPÖ klar vorn. Die Partei von Herbert Kickl führte in allen EU-Wahlumfragen von Anfang an, aktuell liegt sie bei 28 % (+1 zur Vorwoche) – ein Mega-Abstand zur Nr. 2 von 5 Punkten. Bisher hatten die Blauen das Handicap, dass ihre Fans die EU-Wahl nicht interessiert. Das soll sich geändert haben: Laut Lazarsfeld seien die FPÖ-ler inzwischen mit 67 %, die sagen, sicher wählen zu gehen, die am zweitmotivierteste Wählergruppe hinter den Neos-Fans. Kickl ist es herzlich wurscht, wie viele blaue EU-Sitze er in Brüssel bekommt – er braucht starken Rückenwind für die Nationalratswahl im Herbst. Das könnte der FPÖ mit Harald Vilimsky am 9. Juni schon gelingen. Duell um Platz 2. Aktuell matchen sich SPÖ (23 %, -1) und ÖVP (22 %) um den Stockerlplatz hinter der FPÖ. Auch dabei geht es um viel: Die Nr. 2 – derzeit knapp die SPÖ mit Andreas Schieder – könnte sich für den Herbst als FPÖ-Herausforderin profilieren. Das gilt auch für die ÖVP mit Reinhold Lopatka, die trotz der ÖVP-FPÖ-Koalitionen in drei Bundesländern einen Anti-FPÖ-Wahlkampf versucht. Umgekehrt wäre Platz 3 für beide Ex-Großparteien für die Nationalratswahl eine Riesenhypothek. Sieht man sich an, wer sicher bzw. ganz sicher zur Wahl geht, haben die ÖVP­-l­er mit 66 % die Nase leicht vor den SPÖ-Fans, die noch auf 62 % Motivierte kommen. Grüner Absturz. Die Affäre rund um Lena Schilling lässt die 14 % des Jahres 2019 illusorisch aussehen, aktuell liegen sie bei 9 %. Dramatisch: Nur 52 % der Grün-Anhängerinnen und Anhänger wollen wählen. Die Neos liegen mit 15 % so gut wie nie, nur: Schaffen sie den Beweis, dass sie nicht nur Umfragemeister sind, sondern auch Wahlen gewinnen können.