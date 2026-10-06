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Brisantes Gerücht

MacBook Ultra soll deutlich abspecken

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© Matthew Lloyd/Getty Images
Hinweise sind durchgesickert, doch aus einem Grund ist die Community skeptisch.
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Sensation um das neue Macbook "Ultra". Nach zuverlässigen Gerüchten soll das neue Modell deutlich leichter werden als die Vorgänger.

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Jede Reduzierung ein Gewinn

Laut dem Bloomberg-Experten Mark Gurman hat Apple das gesamte Innenleben des Laptops komplett neu konstruiert. Durch das Verkleinern und Anordnen einzelner Bauteile soll das Gehäuse spürbar abspecken, um den Transport im Alltag deutlich komfortabler zu machen. Zum Vergleich: Das aktuelle 16-Zoll MacBook Pro wiegt rund 2,2 Kilogramm. Jede spürbare Reduzierung ist für Berufstätige und Kreative unterwegs ein riesiger Gewinn.

Nutzer bleiben skeptisch, zu Recht

Die größte Sorge der Nutzer auf Plattformen wie Reddit ist, dass Apple die Akkukapazität verringert, um das Gehäuse dünner zu machen. Zudem wird befürchtet, dass wichtige Pro-Anschlüsse (wie HDMI oder der SD-Kartenleser) wegrationalisiert werden könnten, um Platz zu sparen – ähnlich wie es Apple schon beim radikalen Redesign 2016 getan hat.

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