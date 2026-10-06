Amazon Prime Day: Das sind die besten Beauty-Deals

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Wir geben es zu: Beim Prime Day landen wir erstaunlich schnell in der Beauty-Abteilung. Denn zwischen Fernsehern, Staubsaugern und Küchengeräten verstecken sich immer wieder Produkte, die ohnehin schon länger auf unserer Wunschliste stehen – und bei denen ein gutes Angebot plötzlich ziemlich verlockend wird.

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Dieses Mal ist die Auswahl besonders schön: ein IPL-Gerät für alle, die keine Lust mehr aufs ständige Rasieren haben, ein luxuriöses Rituals-Set für gemütliche Selfcare-Abende, angesagte K-Beauty, eine Mascara für richtig lange Wimpern und sogar ein Duft von Hermès. Wir haben uns durch die Beauty-Angebote geklickt und zeigen Ihnen die Produkte, bei denen wir selbst zweimal hinschauen würden.

Philips Lumea Prestige: Wenn Sie Rasieren genauso nervt wie uns

Ganz oben auf unserer Beauty-Wunschliste steht der Philips Lumea Prestige BRI944/00. IPL-Geräte sind schließlich keine Anschaffung, die man mal eben nebenbei in den Warenkorb legt – umso interessanter werden sie während großer Shopping-Aktionen.

Philips Lumea Prestige IPL-Haarentfernungsgerät mit SenseIQ Technologie [Modell BRI944/00] © Philips

Das Gerät arbeitet mit IPL-Lichtimpulsen und verfügt über SenseIQ-Technologie. Wer sich schon länger mit Haarentfernung für zu Hause beschäftigt, könnte hier also sein persönliches Prime-Day-Highlight finden. Wir mögen vor allem die Vorstellung, Beine, Achseln und Co. bequem zu Hause behandeln zu können, statt ständig wieder zum Rasierer greifen zu müssen.

Wichtig ist allerdings: IPL ist nicht für jeden Haut- und Haartyp geeignet. Prüfen Sie deshalb vor der Anwendung unbedingt, ob die Methode für Sie infrage kommt.

Rituals Yozakura: Können wir bitte sofort einen Spa-Abend machen?

Es gibt diese Abende, an denen eine heiße Dusche, ein guter Duft und ein bisschen Ruhe plötzlich wie der größte Luxus überhaupt wirken. Genau dafür würden wir uns das Rituals Yozakura Geschenkset schnappen.

Rituals Yozakura Gift Set S - 4-Piece with Shower & Care © Rituals

Das vierteilige Set kombiniert verschiedene Dusch- und Pflegeprodukte und ist für uns außerdem schon jetzt eine schöne Geschenkidee. Denn Weihnachten kommt bekanntlich jedes Jahr schneller, als man denkt. Und falls das Set am Ende doch im eigenen Badezimmer landet, verraten wir es niemandem.

Maybelline Sky Tubes: Diese Mascara macht uns neugierig

Bei Mascara sind wir anspruchsvoll: Länge ja, Panda-Augen bitte nein. Die Maybelline Sky Tubes Mascara setzt auf den angesagten Tubing-Effekt und soll die Wimpern definieren und optisch verlängern.

Maybelline New York Sky Tubes Mascara Mascara Black 7.2ml © Maybelline

Die schwarze Formel enthält außerdem Rizinusöl. Für uns ist sie genau die Art von Produkt, die man beim Prime Day einfach einmal ausprobieren kann – besonders dann, wenn die alte Mascara ohnehin langsam ausgetauscht gehört.

Biodance Jelly Serum Spray: K-Beauty für die Handtasche

An diesem Produkt wären wir vermutlich schon allein wegen des Namens hängen geblieben: Collagen Peptide Jelly Serum Spray. Dahinter steckt ein Gesichtsspray von Biodance, das auf Feuchtigkeitspflege setzt und Serum und Spray miteinander verbindet.

BIODANCE Collagen Peptide Jelly Serum Spray, Feuchtigkeitsspendendes Gesichtsspray © BIODANCE

Wir mögen Beauty-Produkte, die nicht noch zehn zusätzliche Schritte im Badezimmer verlangen. Einfach aufsprühen und die Haut zwischendurch mit Pflege versorgen? Klingt nach einem ziemlich unkomplizierten Begleiter für Büro, Reise oder Handtasche.

Garnier Vitamin C Serum: Für den berühmten Glow

Gerade im Herbst sieht unsere Haut manchmal genauso müde aus, wie wir uns an einem Montagmorgen fühlen. Ein bisschen Glow können wir dann definitiv gebrauchen.

Garnier SkinActive Vitamin C Serum Against Pigment Spots for Glow, 30 ml © Garnier

Das Garnier SkinActive Vitamin C Serum kombiniert unter anderem Vitamin C, Niacinamid und Melasyl und wurde speziell für einen strahlender wirkenden Teint sowie gegen das Erscheinungsbild von Pigmentflecken entwickelt. Wenn Sie Ihre Skincare-Routine nicht komplett umstellen, sondern einfach um einen zusätzlichen Schritt ergänzen möchten, ist das ein unkomplizierter Kandidat.

Weleda Sanddorn Bodylotion: Unsere Haut braucht jetzt wieder mehr Pflege

Kaum wird es draußen kälter, beginnt bei uns wieder die Bodylotion-Saison. Trockene Beine und spannende Haut können wir im Herbst schließlich wirklich nicht gebrauchen.

WELEDA Organic Regenerating Body Lotion - Natural Cosmetics Sea Buckthorn Body Care Lotion with Argan Oil & Sesame Oil © WELEDA

Die Weleda Bio Regenerierende Bodylotion mit Sanddorn sowie Argan- und Sesamöl ist auf trockene Haut ausgerichtet und soll die Hautbarriere unterstützen. Vielleicht nicht das spektakulärste Produkt unserer Liste – dafür eines, das im Badezimmer wahrscheinlich besonders häufig zum Einsatz kommt.

Hermès Un Jardin sur le Nil: Diesen Luxus würden wir uns gönnen

Und dann wäre da noch unser kleines Luxus-Finale. Hermès Un Jardin sur le Nil kommt im großzügigen 100-ml-Flakon und ist genau die Sorte Beauty-Produkt, bei der wir während einer Rabattaktion besonders aufmerksam werden.

Hermes Un jardin sur le Nil, eau de toilette 100 ml © Hermes

Denn wenn wir uns schon einen Luxusduft gönnen, dann doch am liebsten im Angebot. Und auch als besonderes Geschenk macht ein Hermès-Duft natürlich einiges her.

Was würden wir kaufen?

Müssten wir uns entscheiden, würden bei uns wahrscheinlich zuerst der Philips Lumea Prestige, die Maybelline Sky Tubes Mascara und das Biodance Serum Spray im Warenkorb landen. Der Lumea ist das größere Beauty-Investment, während Mascara und Gesichtsspray genau diese kleinen Neuentdeckungen sind, die eine Routine wieder etwas spannender machen.

Und das Rituals-Set? Das würden wir natürlich ausschließlich als Weihnachtsgeschenk bestellen. Zumindest würden wir uns das einreden, bis das Paket ankommt.

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