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FPÖ-Wutbauer

Bevölkerung wütend über Golfplatz-Großkopferte

Zwei Rasensprenger bewässern eine Wiese im Sonnenuntergang mit Bergen im Hintergrund.
© zVg
Die Felder im Bezirk Neunkirchen sind staubtrocken, die Ernte vertrocknet auf dem Halm – und mitten in der Dürre lassen zwei Golfplätze ihre Greens saftig grün sprengen. FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner bringt jetzt via oe24 an die Öffentlichkeit, was viele Bauern in der Region längst vermuten: Während die Bevölkerung zum Wassersparen aufgerufen wird, fließt am Golfplatz Linsberg Asia hektoliterweise kostbares Nass in den Rasen.
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Bewässerung im Schutz der Dunkelheit

Ein Whistleblower packt aus:  DerGolfclub Föhrenwald und der Golfclub Linsberg im Ortsteil Föhrenau von Lanzenkirchen bewässern mit starken Doppelsprenklern. Die Rasenflächen werden regelrecht geflutet. Die Betreiber sichern das Gelände sogar videoüberwacht ab, damit niemand einen Blick hinter den eigentlichen Skandal werfen kann. Dies alles, während der benachbarte Föhrenwald erst kürzlich in einem der größten Waldbrände des Jahres in Flammen stand.

Ein Mann im Anzug mit Ordensschleife und Abzeichen, vor neutralem Hintergrund.
Peter Schmiedlechner © FPÖ NÖ

"Wie Moos, voll getränkt"

Der Whistleblower findet klare Worte: "Der bewässerte Boden am besichtigen Golfplatz ist schon wie Moos, voll getränkt mit Wasser." Ein Bild, das viele Landwirte in der Region wütend macht. Sie kämpfen um jeden Tropfen für ihre Äcker, während direkt nebenan Grünflächen für den Freizeitspaß in Wasser ertränkt werden.  Für Schmiedlechner ein Symbol dafür, wie ungleich die Ressource Wasser in Krisenzeiten verteilt wird: Hier der gepflegte Rasen für ein Freizeitvergnügen, dort die kämpfenden Äcker der heimischen Landwirtschaft.

Eine Wiese mit Beregnungsanlagen, umgeben von trockenen Gräsern und Hügeln im Hintergrund.
So eine Frechheit! © zVg

Zahlen belegen die Dramatik

Die Fakten geben den erzürnten Bauern recht: Niederösterreich verzeichnet heuer bis 12. August das größte Niederschlagsdefizit aller Bundesländer – minus 43 Prozent. Klimaforscher sprechen von der trockensten Periode seit Beginn der Aufzeichnungen 1850. Bereits mehr als 100 Gemeinden rufen ihre Bewohner zum Wassersparen auf.

Feuerwehreinsatz mit Einsatzfahrzeug, Ausrüstung und zwei Polizeihubschraubern auf einem Feld.
Im Föhrenwald waren Helden im Einsatz. © Monatsrevue

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... und die Golfplätze werden immer noch bewässert ... © zVg

Gesundes Volksempfinden ist empört

Für viele in der Region ist das ein handfester Skandal. Während Landwirte um ihre Existenz bangen und Gemeinden Wasser rationieren, wird auf den Golfplätzen munter weitergesprengt – möglichst unbeobachtet, möglichst diskret. Der Unmut in der Bevölkerung wächst, doch die Betreiber ändern nichts an ihrem Verhalten.

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