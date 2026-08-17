FPÖ-Wutbauer
Bevölkerung wütend über Golfplatz-Großkopferte
Bewässerung im Schutz der Dunkelheit
Ein Whistleblower packt aus: DerGolfclub Föhrenwald und der Golfclub Linsberg im Ortsteil Föhrenau von Lanzenkirchen bewässern mit starken Doppelsprenklern. Die Rasenflächen werden regelrecht geflutet. Die Betreiber sichern das Gelände sogar videoüberwacht ab, damit niemand einen Blick hinter den eigentlichen Skandal werfen kann. Dies alles, während der benachbarte Föhrenwald erst kürzlich in einem der größten Waldbrände des Jahres in Flammen stand.
"Wie Moos, voll getränkt"
Der Whistleblower findet klare Worte: "Der bewässerte Boden am besichtigen Golfplatz ist schon wie Moos, voll getränkt mit Wasser." Ein Bild, das viele Landwirte in der Region wütend macht. Sie kämpfen um jeden Tropfen für ihre Äcker, während direkt nebenan Grünflächen für den Freizeitspaß in Wasser ertränkt werden. Für Schmiedlechner ein Symbol dafür, wie ungleich die Ressource Wasser in Krisenzeiten verteilt wird: Hier der gepflegte Rasen für ein Freizeitvergnügen, dort die kämpfenden Äcker der heimischen Landwirtschaft.
Zahlen belegen die Dramatik
Die Fakten geben den erzürnten Bauern recht: Niederösterreich verzeichnet heuer bis 12. August das größte Niederschlagsdefizit aller Bundesländer – minus 43 Prozent. Klimaforscher sprechen von der trockensten Periode seit Beginn der Aufzeichnungen 1850. Bereits mehr als 100 Gemeinden rufen ihre Bewohner zum Wassersparen auf.
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Gesundes Volksempfinden ist empört
Für viele in der Region ist das ein handfester Skandal. Während Landwirte um ihre Existenz bangen und Gemeinden Wasser rationieren, wird auf den Golfplätzen munter weitergesprengt – möglichst unbeobachtet, möglichst diskret. Der Unmut in der Bevölkerung wächst, doch die Betreiber ändern nichts an ihrem Verhalten.
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