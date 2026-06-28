A1 nur einspurig befahrbar!

Die Hitzewelle macht auch der Infrastruktur zu schaffen. Auf der Westautobahn (A1) zwischen Haag und St. Valentin sind in Fahrtrichtung Linz seit Samstagabend zwei Fahrspuren gesperrt.

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Laut ASFINAG haben sich Betonplatten durch die extreme Hitze ausgedehnt, aufeinandergeschoben und gewölbt. Trotz geringem Verkehr staute es sich Sonntagvormittag zwei bis drei Kilometer zurück. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich noch bis 17 Uhr.

Warnung. Die ASFINAG betont: Solche Schäden seien bei diesen Temperaturen weder vorhersehbar noch vermeidbar – man habe die Kontrollfahrten verstärkt. Auch der ÖAMTC warnt vor weiteren Straßenschäden, besonders auf alten, mehrfach reparierten Strecken. Autofahrer sollen vorausschauend fahren und Schäden der Polizei oder Straßenmeisterei melden.

Bahn. Auch die ÖBB sind betroffen: Fahrgäste sollen nicht notwendige Reisen verschieben und längere Reisezeiten einplanen. In Wien führten Gleisschäden auf der Donaufelder Straße zu Änderungen bei den Straßenbahnlinien 25, 26 und 27 – ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.