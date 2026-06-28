Niederösterreich
TV
E-Paper
Österreich

Hitzeschäden

A1 nur einspurig befahrbar!

Autobahnschild und unscharfes Baustellenschild im Vordergrund weisen auf Bauarbeiten hin.
© APA
Die Hitzewelle macht auch der Infrastruktur zu schaffen. Auf der Westautobahn (A1) zwischen Haag und St. Valentin sind in Fahrtrichtung Linz seit Samstagabend zwei Fahrspuren gesperrt.
OE24 auf Google bevorzugen

Laut ASFINAG haben sich Betonplatten durch die extreme Hitze ausgedehnt, aufeinandergeschoben und gewölbt. Trotz geringem Verkehr staute es sich Sonntagvormittag zwei bis drei Kilometer zurück. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich noch bis 17 Uhr.

Warnung. Die ASFINAG betont: Solche Schäden seien bei diesen Temperaturen weder vorhersehbar noch vermeidbar – man habe die Kontrollfahrten verstärkt. Auch der ÖAMTC warnt vor weiteren Straßenschäden, besonders auf alten, mehrfach reparierten Strecken. Autofahrer sollen vorausschauend fahren und Schäden der Polizei oder Straßenmeisterei melden.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

Leider geschlossen: Wiens "Coole Zonen"

Graz: So verbringen die Kandidaten den Wahltag

Bahn. Auch die ÖBB sind betroffen: Fahrgäste sollen nicht notwendige Reisen verschieben und längere Reisezeiten einplanen. In Wien führten Gleisschäden auf der Donaufelder Straße zu Änderungen bei den Straßenbahnlinien 25, 26 und 27 – ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schüler checken Pflegeberufe

Ein Herz für die lokale Jugend

Goldrausch in der Family City: 2.000-Euro-Nugget-Gewinn

Tech-Dating in Amstetten

Stromausfall in Klosterneuburg

Ausgezeichnete Dorfhelden

Das Wunder von Horn

A1 nur einspurig befahrbar!

Sonnenaufgang am Schneeberg

Wiens künftiger Wassergigant