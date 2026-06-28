Schüler checken Pflegeberufe

Bereits zum zweiten Mal besuchte die 7. Klasse der Europamittelschule Föhrenwald die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Neunkirchen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Rahmen des Schulprojekts „Pflege und Soziales" erhielten die Schüler handfeste Einblicke in Pflegeberufe – und durften selbst Hand anlegen.

Highlights. Neben der korrekten Händedesinfektion und deren Kontrolle mittels Blaulicht übten die Jugendlichen Blutabnahmen sowie Wundversorgung nach der Non-Touch-Technik. Besonders beeindruckt zeigten sie sich von den realistisch gestalteten Wundauflagen.

Rupprecht. „Die Schülerinnen und Schüler waren mit großer Begeisterung dabei und stellten zahlreiche Fragen. Einige können sich bereits jetzt gut vorstellen, später einen Pflegeberuf zu ergreifen", so Direktorin Barbara Rupprecht. Gestaltet wurde der Vormittag von Rupprecht selbst sowie Pädagogin Eva-Maria Steiner.

Berufe. Zuvor erarbeiteten die Schüler gemeinsam die Profile der Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege – inklusive Aufgabenbereiche und Zugangsvoraussetzungen. Die praxisnahen Einblicke vermittelten ein realistisches Bild der verantwortungsvollen Tätigkeiten in der Pflege.