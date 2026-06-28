"JAAAA!" Deutscher Österreich-Kommentator rastet komplett aus

Diese Szenen feiern derzeit tausende Fußballfans im Netz: Als Österreich in der Schlussphase gegen Algerien den entscheidenden Treffer erzielt, kennt Magenta-Kommentator Corni Küpper keine Zurückhaltung mehr.

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Mit jeder Sekunde der dramatischen Schlussphase steigt die Spannung – und auch die Lautstärke in der Kommentatorenkabine. Als Österreich schließlich zuschlägt, bricht es aus dem deutschen Kommentator förmlich heraus. Die Begeisterung über den österreichischen Erfolg kommt bei den Fans bestens an. Selbst deutsche Zuschauer feiern die emotionalen Szenen in den sozialen Netzwerken.

Fans feiern die Emotionen

Unter dem Instagram-Video überschlagen sich die Reaktionen der Fans. Das Video hat bereits über 15.000 Likes gesammelt und wird tausendfach geteilt. Besonders die Leidenschaft und Authentizität des Kommentators sorgen für Begeisterung. Ein Nutzer schreibt: "Bester Kommentator der WM-Geschichte." Ein weiterer meint: "Danke für deine österreichischen Emotionen." Und ein dritter Kommentar bringt es auf den Punkt: "Man merkt dem Kommentator an, dass er für den Sport brennt."

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Emotionen statt Neutralität

Während Kommentatoren häufig für ihre nüchterne Art kritisiert werden, zeigen die Reaktionen auf das Video vor allem eines: Viele Fans wünschen sich mehr Emotionen am Mikrofon.Denn genau solche Momente sind es, die den Fußball für viele Zuschauer so besonders machen.