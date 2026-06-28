In Frankreich
Elf Tote bei Flugzeugabsturz
Das Unglück ereignete sich am Sonntag, als eine Privatmaschine gegen 11:00 Uhr vom Flugplatz Nancy-Essey abhob und nur wenig später in Tomblaine auf eine Straße nahe eines Supermarkts stürzte. Behörden bestätigten, dass für alle elf Personen an Bord jede Hilfe zu spät kam. Um die Absturzstelle wurde ein weiträumiger Sicherheitsbereich errichtet, während rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort die Lage sicherten.
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