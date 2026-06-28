Blitz trifft Eiffelturm: Gewitter-Show über Paris gefilmt

Nach Tagen mit extremer Hitze hat am Samstagabend ein heftiges Gewitter die französische Hauptstadt erfasst. Zahlreiche Blitze zuckten über den Himmel von Paris und sorgten für spektakuläre Szenen.

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Viele Anwohner griffen zu ihren Handys und hielten das Naturschauspiel fest. Videos zeigen, wie innerhalb weniger Minuten unzählige Blitze über der Millionenmetropole einschlagen und den Himmel immer wieder taghell erleuchten. Besonders ein Moment sorgte in den sozialen Netzwerken für Aufsehen.

Blitz schlägt in den Eiffelturm ein

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Auf mehreren Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Blitz direkt den Eiffelturm trifft. Das weltberühmte Wahrzeichen verfügt allerdings über ein spezielles Blitzschutzsystem und ist auf solche Einschläge ausgelegt.

Nach ersten Informationen wurden weder Schäden noch Verletzte gemeldet.

Abkühlung nach der Hitzewelle

Die Gewitterfront brachte neben zahlreichen Blitzen auch kräftigen Regen und sorgte nach den heißen Tagen für eine spürbare Abkühlung in der französischen Hauptstadt.

Die spektakulären Aufnahmen des Blitzeinschlags verbreiteten sich innerhalb kürzester Zeit in den sozialen Netzwerken und begeisterten Nutzer weltweit.