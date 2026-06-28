Aufbruch
310 Kilometer für kleine Herzen
Ihr Ziel: Spenden für lebensrettende Herzoperationen bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern sammeln.
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Bewegend. Seit dem Start der Tour konnten bereits über 300 Kindern in Ländern mit schlechter medizinischer Versorgung lebensrettende Operationen ermöglicht werden. Kein Kind soll an einem Herzfehler sterben – dieser Gedanke treibt die Teilnehmer an.
Mitmachen. Startplätze sind vergeben, aber Spenden sind jederzeit möglich – unter herzbewegt.koalect.com. Wer 2027 dabei sein möchte, trägt sich unter herzbewegt.org ein. Spenden sind steuerlich absetzbar.
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