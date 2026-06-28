310 Kilometer für kleine Herzen

Am 27. Juni starteten rund 200 Radfahrer zur 10. Tour de Herz – von Passau nach Wien, 310 Kilometer an einem einzigen Tag.

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Ihr Ziel: Spenden für lebensrettende Herzoperationen bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern sammeln.

Bewegend. Seit dem Start der Tour konnten bereits über 300 Kindern in Ländern mit schlechter medizinischer Versorgung lebensrettende Operationen ermöglicht werden. Kein Kind soll an einem Herzfehler sterben – dieser Gedanke treibt die Teilnehmer an.

Mitmachen. Startplätze sind vergeben, aber Spenden sind jederzeit möglich – unter herzbewegt.koalect.com. Wer 2027 dabei sein möchte, trägt sich unter herzbewegt.org ein. Spenden sind steuerlich absetzbar.