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Aufbruch

310 Kilometer für kleine Herzen

Ein Radfahrer formt ein Herz mit den Händen und trägt ein rotes Trikot und Helm.
© Herz bewegt
Am 27. Juni starteten rund 200 Radfahrer zur 10. Tour de Herz – von Passau nach Wien, 310 Kilometer an einem einzigen Tag.
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Ihr Ziel: Spenden für lebensrettende Herzoperationen bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern sammeln.

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Bewegend. Seit dem Start der Tour konnten bereits über 300 Kindern in Ländern mit schlechter medizinischer Versorgung lebensrettende Operationen ermöglicht werden. Kein Kind soll an einem Herzfehler sterben – dieser Gedanke treibt die Teilnehmer an.

Mitmachen. Startplätze sind vergeben, aber Spenden sind jederzeit möglich – unter herzbewegt.koalect.com. Wer 2027 dabei sein möchte, trägt sich unter herzbewegt.org ein. Spenden sind steuerlich absetzbar.

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