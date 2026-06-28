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Drama bei Öl-Riese

Tragödie in Saudi-Arabien: 14 Tote bei Absturz von Aramco-Hubschrauber

© aramco / Media-Gallery
Bei einem schweren Hubschrauberabsturz im Osten von Saudi-Arabien sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Fluggerät gehörte zum staatlichen Öl-Riesen Aramco.
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Das Unglück ereignete sich gegen 6 Uhr Ortszeit in Ras Tanura im Osten des Landes. Nach Angaben des saudischen Energieministeriums kamen bei dem Absturz alle 14 Insassen ums Leben, bei denen es sich um saudische Staatsbürger handelt. Die Tragödie wirft auch im internationalen Flugverkehr Fragen auf, während Ermittler vor Ort bereits die Untersuchungen zur genauen Absturzursache aufgenommen haben.

Wichtiger Standort betroffen

Der Unfallort Ras Tanura gilt als einer der wichtigsten und zentralen Standorte des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco. Neben einer großen Raffinerie befindet sich dort auch ein zentrales Terminal für den weltweiten Export von Rohöl. Aufgrund der enormen Bedeutung der Anlage für die globale Energieversorgung steht der Vorfall unter strenger Beobachtung.

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Hintergrund der Ermittlungen

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Ob es sich bei dem Absturz um einen technischen Unfall handelt oder ob ein Zusammenhang mit den jüngsten militärischen Spannungen besteht, ist aktuell noch völlig offen. In den vergangenen Tagen wurde Saudi-Arabien im Zuge des Krieges mehrfach Ziel von iranischen Angriffen. Dabei wurden unter anderem auch die Ölanlagen direkt in Ras Tanura ins Visier genommen, weshalb die Behörden einen möglichen Angriff intensiv prüfen.

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