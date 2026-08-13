Lotto-Jackpot
Glückspilz gewinnt 1 Milliarde - könnte nun aber Hälfte verlieren
Ein im US-Bundesstaat Illinois verkaufter Spielschein mit den Zahlen 4, 26, 66, 67, 69 und der Zusatzzahl 9 stimmte mit allen sechs am Mittwochabend (Ortszeit) gezogenen Zahlen überein, wie die Lotterie "Powerball" am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben der Illinois Lottery wurde er an einer Tankstelle im Ort Quincy verkauft.
Es sei der größte Jackpot in diesem Jahr und der achtgrößte in der Geschichte der Lotterie, hieß es in der "Powerball"-Mitteilung. Der Gewinner kann wählen, ob er die volle Summe in 30 Raten über 29 Jahre ausbezahlt bekommen oder eine Einmalzahlung abzüglich eines kräftigen Abschlags erhalten will - in diesem Fall 450,5 Millionen Dollar (etwa 391 Millionen Euro). In beiden Fällen muss der Gewinn versteuert werden.
Auch interessant
Die Lotterie ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington, auf den Jungferninseln und in Puerto Rico vertreten. Gespielt wird montags, mittwochs und samstags, die Spielscheine kosten zwei Dollar. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, liegt bei etwa 1 zu 292 Millionen. Der größte Jackpot in der US-Geschichte war im November 2022 in Kalifornien geknackt worden: Damals gab es 2,04 Milliarden Dollar zu gewinnen.
ad
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden