Mit Heli zur Hütte: Diese Bierlieferung geht viral

Was für die Betreiber der Pühringerhütte im oberösterreichischen Toten Gebirge zum ganz normalen Hüttenalltag gehört, sorgt derzeit weltweit für Staunen.

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Ein Video, das die Anlieferung von Bier per Hubschrauber zeigt, wurde auf Instagram bereits mehr als zehn Millionen Mal angesehen und hunderttausendfach gelikt.

Der kurze Clip zeigt einen Helikopter, der über dem Elmsee schwebt. Unter ihm hängen zwölf Bierfässer, die anschließend mit beeindruckender Präzision direkt vor der auf rund 1637 Metern gelegenen Pühringerhütte abgesetzt werden. "Perfekte Landung", ist am Ende des Videos zu hören.

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Aufgenommen wurde die Szene von einem Hüttengast. Zum Einsatz kam ein Helikopter des Unternehmens ELIKOS Helicopterservice. Für die Hüttenbetreiber ist der spektakuläre Transport allerdings nichts Ungewöhnliches: Wegen der abgelegenen Lage wird die Pühringerhütte mehrmals pro Saison aus der Luft versorgt.

© Instagram

Im Netz sorgt die Bierlieferung dennoch für Begeisterung. Unter den rund 2500 Kommentaren finden sich vor allem englischsprachige Reaktionen. "Das muss der Grund sein, warum Hubschrauber erfunden wurden", scherzt ein Nutzer. Ein anderer fragt augenzwinkernd: "Wie lautet der Notfall? – Uns ist das Bier ausgegangen!"

Das Video macht damit einen ganz normalen Versorgungseinsatz zum internationalen Internet-Hit.