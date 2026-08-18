Zwölfjährige an Glastür schwer verletzt

An einer Glastür hat sich am Dienstagnachmittag eine Zwölfjährige in ihrem Heimatbezirk Rohrbach schwer verletzt.

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Ein Notarzthubschrauber transportierte das Mädchen in ein Krankenhaus, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Der Behörde zufolge hatte die Schülerin in einem Reitclub beim Betreten des Sozialraumes im ersten Stock die nur zur Hälfte geöffnete Durchgangstür übersehen. Durch den Anprall zerbrach die Glasfüllung. Die Zwölfjährige versuchte sich mit den Armen abzustützen und zog sich dabei schwere Schnittverletzungen zu.