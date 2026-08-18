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In wenigen Minuten

Tornado reißt in Österreich Dächer weg

Haus mit stark beschädigtem Dach nach Tornado in Erferding, Feuerwehr am Einsatzort.
© Instagram/ feuerwehr_eferding
Innerhalb weniger Minuten hinterließ ein Tornado im oberösterreichischen Eferding in einer Wohnsiedlung eine Spur der Verwüstung.
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Am Montagabend, dem 17. August, zog ein heftiger Sturm über eine Wohnsiedlung in Eferding hinweg. Wie der "ORF" berichtet, soll das Unwetter nur zwei bis drei Minuten gedauert haben. Laut den Anrainern traten innerhalb weniger Sekunden starke Winde auf. Das Dach eines Nachbarn wurde weggerissen und wurde zum Teil in der Umgebung verteilt.

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Eferding wurde besonders hart getroffen. Über Oberösterreich bewegten sich drei Gewitterzellen aus dem Westen, so der "ORF". Besonders in Eferding entwickelten die Zellen eine besonders starke Kraft. Josef Haslhofer, Wetterexperte bei GeoSphere Austria, erklärte gegenüber dem "ORF", dass vor allem über dieser oberösterreichischen Stadt die stärkste Auswirkung zu beobachten war.

Sehr selten in Österreich

Laut ihm soll es sich hierbei sogar um einen Tornado handeln. Er erklärte, dass solche Wirbelstürme in einem sehr begrenzten Schadensgebiet nur kurze Zeit bestehen. Sie können deshalb auf einem kleinen Gebiet hohe Windgeschwindigkeiten bringen. Haslhofer betonte, dass die größten Schäden nur in diesem kleinen Gebiet aufgetreten seien. Als die Stürme Richtung Linz zogen, verursachten sie weniger Schäden.

Laut GeoSphere Austria sind Tornados ein seltenes Phänomen. Sie treten allerhöchstens alle paar Jahre auf, wie Haslhofer gegenüber dem "ORF" sagte. In Eferding begrenzen sich die Schäden auf eine kleinere Wohnsiedlung. Der Wetterexperte warnte, dass stärkere Tornados ganze Orte verwüsten und sogar Lastwagen von der Straße heben können.

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