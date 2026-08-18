Flughafen Graz versteigert Busse und Feuerwehrauto

Am Flughafen Graz kommen ungewöhnliche Fahrzeuge und Geräte unter den Hammer. Noch bis 31. August können Interessierte unter anderem Vorfeldbusse, Flughafentreppen und sogar ein Feuerwehrfahrzeug ersteigern.

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Wer hatte immer schon mal Interesse an einem Airport-Bus? Der Flughafen Graz trennt sich nämlich von älteren, aber noch funktionstüchtigen Fahrzeugen und Geräten. Die Auktion soll vor allem dafür sorgen, dass das ausgemusterte Equipment ein zweites Leben bekommt.

Unter den Angeboten finden sich unter anderem zwei mobile Flughafentreppen. Der Ausrufungspreis liegt jeweils bei 500 Euro. Auch zwei Vorfeldbusse des Herstellers Gräf & Stift aus den Jahren 1996 und 1997 werden angeboten. Sie starten bei 1.150 beziehungsweise 1.100 Euro.

Dazu kommen Generatoren, Elektroschlepper, Batterieladegeräte und zwei mobile Förderbänder für Gepäck. Für die Förderbänder liegt der Ausrufungspreis bei 310 beziehungsweise 500 Euro.

Feuerwehr-Truck als Highlight

Das wohl auffälligste Angebot ist ein ÖAF-Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1998. Der Feuerwehr-Truck hat knapp über 10.000 Kilometer auf dem Tacho und einen Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 5.000 Litern.

Hier ist die Auktion bereits deutlich höher angelangt: Das aktuelle Gebot liegt laut Flughafen bei 18.500 Euro.

Ebenfalls angeboten wird ein Konvolut aus Rettungstragen, Rollstühlen und Liegen.

Warum der Flughafen die Geräte verkauft

Die Versteigerungen haben am Graz Airport bereits Tradition. Seit 2022 werden regelmäßig Fahrzeuge und Gerätschaften verkauft, die ausgetauscht werden müssen – etwa wegen neuer Sicherheitsvorgaben, ökologischer Anforderungen oder behördlicher Auflagen.

Am Flughafen betont man, dass die Lebensdauer des Equipments durch regelmäßige Wartungen möglichst lange verlängert werde. "Wir versuchen, mit unserem Equipment stets sehr umsichtig vorzugehen", heißt es seitens des Flughafens.

Noch bis 31. August

Für den Flughafen hat die Auktion gleich mehrere Vorteile. Geschäftsführer Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig erklären: "Durch die Versteigerung vermeiden wir Ressourcenverschwendung. Dass dabei auch Geld in die Kassa kommt, ist ein angenehmer Nebeneffekt."

Wer sich die Fahrzeuge und Geräte vor Ort ansehen möchte, kann dies am 26. August von 8.30 bis 15 Uhr tun. Die Auktion selbst läuft noch bis 31. August.

Für Fans von Flughafen- und Spezialfahrzeugen bietet sich damit eine eher ungewöhnliche Gelegenheit: Wer schon immer einen alten Airport-Bus, eine mobile Fluggasttreppe oder sogar ein echtes Flughafen-Feuerwehrauto besitzen wollte, kann jetzt mitbieten.