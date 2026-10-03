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Aufregung im Netz

Wiener Restaurant verlangt 70 Euro für ein Schnitzel

Gerhard Kopcsa
von
Schnitzel
© Getty Images
Ein Instagram-Video über ein 70-Euro-Schnitzel in Wien sorgt für hitzige Diskussionen im Netz.
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Wien. Der Instagram-Account "mosakeneats" hat das wohl teuerste Schnitzel Wiens getestet. Dabei handelt es sich um ein 70 Euro teures Kalbstomahawk. "Wir haben hier Kalbfleisch am Knochen in Butterschmalz gebacken a la Cotoletta Milanese", erklärt der Account-Betreiber. Das Gericht ist für zwei Personen gedacht, man kann es sich teilen: "Dann zahlt jeder 35. Da kommst eh raus wie ein normales Schnitzel."

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"70 Euro klingt verrückt"

"70 Euro klingt verrückt, aber das ist ja für zwei Personen. Das kann man sich teilen. Dann zahlt jeder 35. Da kommst eh raus wie ein normales Schnitzel. Wenn ich will, kann ich das auch alleine schaffen. Schaut's vorbei beim Praterwirt", sagt Arash Rabbani, alias DJ Mosaken, der hinter dem Instagram-Account "mosakeneats" steckt.

"Würdet ihr 70 Euro für diese Speise zahlen?", fragt er seine Follower am Ende seines Videos und startet die Diskussion.

Hinter dem Account steckt Arash Rabbani, besser bekannt als DJ Mosaken. Der 44-Jährige steht seit über 25 Jahren hinter dem DJ-Pult, ist Eventveranstalter, betreibt Automaten-Spätis und generiert jährlich 75 Millionen Aufrufe in sozialen Medien. Auf TikTok, Instagram und YouTube hat er insgesamt über 250.000 Follower, auf Facebook über eine Million.

Gemischte Reaktionen zum Schnitzel

Auf Social Media fallen die Reaktionen gemischt aus. Während einige User den Praterwirt loben, gibt es deutliche Kritik am Preis. Ein User kommentierte: "Was 2 Personen, das hat 150 gramm,70 Euro zahl ich nie im leben." Ein anderer Nutzer kritisierte das Gericht als "#schnitzelverbrechen". Andere User betonen dagegen: "Der Praterwirt ist echt super."

Vom 1. Jänner bis zum 31. August 2026 zeigt der aktuelle Schnitzel-Index des Essenszustellers "Liefarando", dass die Liebe der Wiener zum panierten Klassiker ungebrochen ist. Allein in diesem Zeitraum wurden 142.318 Schnitzel nach Hause bestellt.

Auf 100 Wiener kommen 7,4 Bestellungen. Damit zieht Wien an Graz vorbei und führt das Ranking vor Linz, Graz, Innsbruck und Salzburg an. In Wien kostete das Schnitzel durchschnittlich 15,09 Euro, wobei Restaurants oft zwischen 20 bis 35 Euro verlangen.

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