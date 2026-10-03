Aufregung im Netz
Wiener Restaurant verlangt 70 Euro für ein Schnitzel
Wien. Der Instagram-Account "mosakeneats" hat das wohl teuerste Schnitzel Wiens getestet. Dabei handelt es sich um ein 70 Euro teures Kalbstomahawk. "Wir haben hier Kalbfleisch am Knochen in Butterschmalz gebacken a la Cotoletta Milanese", erklärt der Account-Betreiber. Das Gericht ist für zwei Personen gedacht, man kann es sich teilen: "Dann zahlt jeder 35. Da kommst eh raus wie ein normales Schnitzel."
Auch interessant
"70 Euro klingt verrückt"
"70 Euro klingt verrückt, aber das ist ja für zwei Personen. Das kann man sich teilen. Dann zahlt jeder 35. Da kommst eh raus wie ein normales Schnitzel. Wenn ich will, kann ich das auch alleine schaffen. Schaut's vorbei beim Praterwirt", sagt Arash Rabbani, alias DJ Mosaken, der hinter dem Instagram-Account "mosakeneats" steckt.
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
"Würdet ihr 70 Euro für diese Speise zahlen?", fragt er seine Follower am Ende seines Videos und startet die Diskussion.
Gemischte Reaktionen zum Schnitzel
Auf Social Media fallen die Reaktionen gemischt aus. Während einige User den Praterwirt loben, gibt es deutliche Kritik am Preis. Ein User kommentierte: "Was 2 Personen, das hat 150 gramm,70 Euro zahl ich nie im leben." Ein anderer Nutzer kritisierte das Gericht als "#schnitzelverbrechen". Andere User betonen dagegen: "Der Praterwirt ist echt super."
Vom 1. Jänner bis zum 31. August 2026 zeigt der aktuelle Schnitzel-Index des Essenszustellers "Liefarando", dass die Liebe der Wiener zum panierten Klassiker ungebrochen ist. Allein in diesem Zeitraum wurden 142.318 Schnitzel nach Hause bestellt.
Auf 100 Wiener kommen 7,4 Bestellungen. Damit zieht Wien an Graz vorbei und führt das Ranking vor Linz, Graz, Innsbruck und Salzburg an. In Wien kostete das Schnitzel durchschnittlich 15,09 Euro, wobei Restaurants oft zwischen 20 bis 35 Euro verlangen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden