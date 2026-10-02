124 Museen und Sammlungen öffnen bis Mitternacht

Ein Abend, 124 Museen und Sammlungen und ein Ticket für fast alle Stationen. Am Samstag verwandelt die Lange Nacht der Museen Wien wieder in eine große Kulturmeile. Von 18 bis 24 Uhr öffnen zahlreiche Häuser ihre Türen, 49 davon haben zusätzlich ein eigenes Programm für Kinder vorbereitet.

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Zu den Highlights zählt die Albertina. Dort werden in der großen Herbstausstellung Werke von Pablo Picasso und Francis Bacon gegenübergestellt. Auch Dürers "Feldhase" ist im Rahmen der Jubiläumsausstellung zu 250 Jahre Albertina zu sehen. Für Kinder gibt es eine Rätselrallye durch das Haus.

Wer lieber unterwegs Kultur erleben will, kann beim Wiener Tramwaymuseum einsteigen. Drei historische Zweiwagenzüge werden zum "Rollenden Museum" und fahren im 20-Minuten-Takt rund um den Ring. Das Museum besitzt insgesamt 111 historische Straßenbahnwagen, von der Pferde-Tramway aus dem Jahr 1868 bis zum ULF-Versuchsträger.

Im Belvedere 21 widmet sich die Ausstellung "Miao Ying. Come, Sit, Stay" der KI-Technologie in Gesellschaft und Malerei. Das MuseumsQuartier blickt 25 Jahre nach seiner Eröffnung mit einer Ausstellung auf die eigene, teils konfliktreiche Entstehungsgeschichte zurück.

Auch das Heeresgeschichtliche Museum bietet ein Sonderprogramm. Neben Führungen durch die neue Ausstellung "Gewalt – Gesellschaft. Österreich im Zeitalter der Weltkriege 1918 bis 1955" gibt es ein "Objekt-Speed-Dating" mit Restauratoren. Am Äußeren Burgtor am Heldenplatz ist um 20 Uhr zudem eine Taschenlampen-Führung geplant.

Von Mozart bis Hundertwasser

Musikalisch wird es im Haus der Musik. Das Wiener Klassik Ensemble spielt um 19 und 21 Uhr im glasüberdachten Innenhof Werke von Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert und Strauss. Nur wenige Gehminuten entfernt können Besucher im Mozarthaus Vienna die einzige erhaltene Wiener Wohnung Mozarts erkunden. Zwischen 19 und 21.30 Uhr werden regelmäßig halbstündige Führungen angeboten.

Ein vielfältiges Programm bietet auch das Jüdische Museum. Neben einem Hebräisch-Minikurs und Führungen zur aktuellen Ausstellung stehen Begegnungen mit jüdischer Geschichte sowie zwei Konzerte mit Aliosha Biz auf dem Programm.

Im KunstHausWien dreht sich ein Teil der Nacht um Friedensreich Hundertwasser. Blitzführungen geben einen Überblick über Hundertwassers Kunst und Lebensphilosophie. Weitere Rundgänge führen durch die Ausstellung "Seeds. Reclaiming Roots, Sowing Futures", in der sich 14 internationale Künstler mit Samen, Saatgut, Verlust und Regeneration beschäftigen.

49 Programme speziell für Kinder

124 Museen und Sammlungen öffnen am 3. Oktober bei der 26. "ORF-Langen Nacht der Museen" in Wien. © wildbild

Für Familien gibt es in 49 Wiener Museen eigene Angebote. Wer mit dem Kinderpass mindestens drei teilnehmende Häuser besucht und dort beim Kinderprogramm mitmacht, erhält beim "Treffpunkt Museum" ein kleines Geschenk.

Im Museum der Nerdigkeiten warten unter anderem VR, Robotik, eine MINT-Schnitzeljagd sowie Shows mit Trockeneis, Feuer und Tesla-Spulen. Im Technischen Museum reicht das Sonderprogramm von Axolotln bis zu Quantenteilchen.

Das Esperantomuseum bietet Crash-Kurse in Esperanto und Klingonisch an. Kinder können dort auch eine eigene Geheimsprache entwickeln. Ungewöhnlich wird es auch im Innenministerium. Dort steht die Geschichte der Motorisierung der Wiener Polizei im Mittelpunkt. Neben Führungen und einer Schnitzeljagd können Besucher in einem historischen Polizeifahrzeug Platz nehmen.

Ticket gilt auch für Öffis

Das reguläre Ticket kostet 19 Euro, ermäßigt sind es 16 Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Das Ticket gilt in Wien zusätzlich als Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel der Kernzone, einschließlich der Nightline-Busse. Diese Regelung gilt am Samstag von 17 Uhr bis Sonntag um 0.59 Uhr. Als zentraler Anlaufpunkt dient der "Treffpunkt Museum" am Maria-Theresien-Platz. Dort gibt es am Samstag bereits ab 9 Uhr Informationen und Tickets. Museen in der Innenstadt, die besonders gut zu Fuß erreichbar sind, sind im Programm als "Fußroute" gekennzeichnet. Für WienMobil-Räder wird beim Treffpunkt zudem eine zusätzliche mobile Station eingerichtet.