oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Eröffnet schon 2027

Größtes Stadion der Welt ensteht im Rekord-Tempo

OR
von
© YouTube / Mandarin Tech
135.000 Plätze, 80 Meter hohe Pfeiler und ein riesiges Dach: In Hanoi entsteht derzeit ein Stadion der Superlative. Nach nur rund neun Monaten Bauzeit nimmt die XXL-Arena bereits deutlich Form an.
OE24 auf Google bevorzugen

Hanoi – Hier entsteht ein neuer Gigant des Sports. Im Süden der vietnamesischen Hauptstadt wächst derzeit das geplante VinFast Stadium in die Höhe. Die Arena soll nach ihrer Fertigstellung 135.000 Zuschauer fassen und damit das derzeitige größte Stadion nach Sitzplatzkapazität übertreffen.

Neue Aufnahmen von der Baustelle zeigen, wie weit das Projekt bereits fortgeschritten ist. Nach rund neun Monaten Bauzeit stehen gewaltige Beton- und Stahlkonstruktionen. Besonders auffällig sind die rund 80 Meter hohen Pfeiler, die später das riesige Dach tragen sollen.

Auch interessant

NFL-Star Raimann fiebert "Heimspiel" entgegen

Kiewel-Beben: ZDF fällt Entscheidung!

Herbst-Deal: Diese Abdeckung macht Ihre Gartenmöbel winterfest

Riesiges Dach wird automatisch geöffnet

Auch beim Dach setzt das Projekt auf Superlative. Geplant ist ein automatisch ein- und ausfahrbares Dach, das nach Angaben des Betreibers das größte seiner Art weltweit werden soll. Die Konstruktion wird von zahlreichen gewaltigen Pfeilern getragen. Für die Montage der Dachkonstruktion kommen außerdem hydraulische Hebetürme zum Einsatz.

Das Stadion soll einen Durchmesser von rund 408 Metern haben und sich optisch an der traditionellen vietnamesischen Dong-Son-Bronzetrommel orientieren. Die vier Tribünenblöcke werden derzeit gleichzeitig errichtet

Rasen in wenigen Stunden austauschbar

Auch technisch soll die Arena einiges bieten. Der gesamte Rasen soll laut Planung innerhalb von sechs bis zehn Stunden ausgetauscht werden können. Dazu kommen unter anderem 5G-vernetzte Sitze sowie Systeme zur Echtzeit-Überwachung von Sicherheit und Besucherströmen.

Beim Wasserverbrauch soll ebenfalls gespart werden: Systeme zur Rückgewinnung und Wiederverwendung von Wasser sollen den Verbrauch von Frischwasser um bis zu 70 Prozent reduzieren.

Fertigstellung schon im Juli 2027

Das Tempo ist enorm. Die Stahlbetonarbeiten sollen bis Ende 2026 abgeschlossen werden, anschließend folgen unter anderem Dach, Technik und Spielfläche. Die komplette Arena soll bereits im Juli 2027 fertig sein. Damit liegt der aktuelle Zeitplan rund ein Jahr vor der ursprünglich vorgesehenen Fertigstellung.

Das Stadion ist allerdings nur das Herzstück eines noch wesentlich größeren Vorhabens. Die geplante Hanoi International Sports Urban Area erstreckt sich über rund 9.171 Hektar. Für das gesamte Stadtentwicklungsprojekt sind laut Stadt Hanoi rund 925,6 Billionen vietnamesische Dong bzw. 35,2 Milliarden US-Dollar veranschlagt – umgerechnet grob 32 Milliarden Euro.

Rund um die XXL-Arena sind weitere Sportstätten geplant, darunter ein Olympiastadion mit 40.000 Plätzen sowie weitere Arenen und ein Schwimmzentrum. Das gesamte Areal soll künftig große internationale Sport- und Kulturveranstaltungen ermöglichen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Weltweite Lebenserwartung laut WHO fast wieder auf Vor-Corona-Stand

40 Besucher: Greta Thunberg spricht vor leerem Saal

Putins neuer Plan für die Ukraine schockiert

Citroen stellt das neue DS3 Cabrio vor

Größtes Stadion der Welt ensteht im Rekord-Tempo

Skiführer in Lech schwer verunglückt

Opposition ruft zu Generalstreik auf

Kapsch TrafficCom fixiert Milliarden-Mautauftrag aus Polen

Brad Pitt: Seitenhieb gegen Trump bei Oscar-Rede

Wrigleys holt DIESE Kult-Kaugummis zurück