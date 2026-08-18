Koralmbahn bremst Autoverkehr auf der A2

Im ersten Halbjahr 2026 sank das Verkehrsaufkommen im Koralm-Korridor laut einer Auswertung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) um gleich 4,6 Prozent.

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Steiermark. Seit der Inbetriebnahme der Koralmbahn ist der Autoverkehr auf der Südautobahn (A2) deutlich zurückgegangen. Im ersten Halbjahr 2026 sank das Verkehrsaufkommen im Koralm-Korridor laut einer Auswertung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) um 4,6 Prozent. Damit fällt der Rückgang wesentlich stärker aus als im gesamten österreichischen Autobahnnetz, wo 0,6 Prozent weniger Pkw gezählt wurden.

Autoverkehr deutlich gesunken

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung in Kärnten. Im dortigen Abschnitt des Koralm-Korridors nahm der Autoverkehr um 6,3 Prozent ab. Auf steirischer Seite waren es 3,6 Prozent. Der VCÖ sieht darin einen deutlichen Effekt der neuen Bahnverbindung. Bereits nach dem Ausbau der Westbahnstrecke im Jahr 2012 sei eine Verlagerung von Autofahrten auf die Schiene beobachtet worden.

Zum allgemeinen Rückgang des Pkw-Verkehrs dürften allerdings auch die gestiegenen Treibstoffpreise beigetragen haben. An 61 Prozent der österreichischen Zählstellen wurden weniger Autos registriert als im ersten Halbjahr 2025. Beim Schwerverkehr zeigt sich dagegen ein anderes Bild: An 81 Prozent der Messstellen nahm der Lkw-Verkehr zu.

VCÖ sieht erhebliches Potenzial

Der VCÖ sieht trotz der positiven Entwicklung noch erhebliches Potenzial. Unternehmen könnten beispielsweise zusätzliche Anreize schaffen, damit mehr Pendler öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Auch Tourismusregionen könnten verstärkt auf klimafreundliche Mobilität setzen.

Verbesserungsmöglichkeiten gibt es zudem beim Besetzungsgrad von Autos. Dieser liegt laut Umweltbundesamt durchschnittlich bei lediglich 1,14 Personen. Für die Beförderung von 100 Menschen sind damit im Schnitt 88 Autos notwendig. Österreichs meistbefahrener Autobahnabschnitt blieb im ersten Halbjahr die Wiener Südosttangente mit insgesamt 34,6 Millionen Fahrzeugen.