oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Lange Schlangen

Angst vor Putin: Russen plündern jetzt ihre Konten

Ein Mann im Anzug sitzt nachdenklich vor Mikrofonen mit farbigen Fahnen im Hintergrund.
© APA/AFP/POOL/ALEXANDER ZEMLIANIC
In Russland wächst offenbar die Sorge, dass der Staat für die Finanzierung des Ukraine-Krieges künftig stärker auf das private Vermögen seiner Bürger zugreifen könnte.
OE24 auf Google bevorzugen

Immer mehr Sparer und Unternehmen ziehen deshalb Geld von ihren Bankkonten ab. Die Entwicklung wird zunehmend zu einer Belastung für das russische Finanzsystem.

Nach Angaben der russischen Zentralbank wurden allein in den ersten beiden Augustwochen umgerechnet fast drei Milliarden Euro abgehoben. Im Juli waren es mehr als sechs Milliarden Euro, im Juni knapp vier Milliarden. Das Geld landet offenbar zunehmend in bar oder außerhalb des Bankensystems.

Auch interessant

ORF-Star Armin Wolf: "Ich operiere, was kommt"

Ökonom sagte Russland Niederlage in Moskau voraus

Putin droht Europa mit Kriegsschiffen in der Ostsee

Die "Washington Post" berichtet von wachsender Nervosität in der Bevölkerung. "Drohnen fliegen. Dinge brennen nieder. Nervosität wächst", zitiert die Zeitung einen ehemaligen hochrangigen Finanzbeamten. Er beschreibt zudem die Folgen für die Banken: "Sie haben das ganze Geld woanders investiert", sagt er. "Und die Leute kommen und heben eine halbe Billion Rubel im Monat ab."

Wirtschaftsexpertin Alexandra Prokopenko sieht darin einen deutlichen Vertrauensverlust. "Das ist alles eine Konsequenz aus der Angst, dass die Regierung etwas mit den Banken vorhat, dass sie Anlagen verstaatlichen könnte", sagt sie. Besonders brisant ist ihre weitere Warnung: "Ich würde nicht ausschließen, dass die Behörden ein Abhebelimit einführen könnten."

Die Sorgen kommen nicht von ungefähr. Russland hat zwischen 2022 und Ende 2025 bereits Vermögenswerte im Umfang von rund 6,5 Billionen Rubel verstaatlicht. Gleichzeitig verschärft sich die finanzielle Lage des Staates: Das Haushaltsdefizit belief sich allein im ersten Halbjahr 2026 laut "Washington Post" auf umgerechnet rund 65,5 Milliarden Euro – deutlich mehr als ursprünglich geplant.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

WM-Luder macht jetzt TV-Karriere

Iran nimmt jetzt diese zwei EU-Staaten ins Visier

Arnie schießt seinen Ex-Klub ab

Nord-Stream-Anschläge: Verdächtiger  festgenommen

Gefahr am Strand: Wann Barfußlaufen krank macht

Neue Razzien: Selenskyj schwer unter Druck

Frau zerfleischt junge Frau vor den Augen ihres Freundes

Obama in Afghanistan-Debatte unter Druck

Neue Studie zeigt: Eine tägliche Vitamintablette könnte uns langsamer altern lassen

Börse Tokio schließt deutlich fester