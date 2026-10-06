Polizei-Einsatz
Schüsse am Stockholmer Schloss: Mann schwer verletzt
Die Beamten waren eigenen Angaben zufolge wegen eines aggressiv auftretenden Verdächtigen mit einer bisher nicht näher spezifizierten Waffe gerufen worden. Der Mann sei durch die Schüsse getroffen und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Seine Verletzungen werden als schwer, aber nicht lebensbedrohlich eingestuft.
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Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr, hieß es. Das Stockholmer Schloss ist die Residenz des schwedischen Monarchen Carl XVI. Gustaf und bei Touristinnen und Touristen sehr beliebt. Der Einsatz am Abend fand am Lejonbacken, dem Außenbereich unmittelbar an der Nordseite, statt. Die Zeitung "Aftonbladet" berichtete von rund 20 Einsatzfahrzeugen vor Ort.
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