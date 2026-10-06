oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Polizei-Einsatz

Schüsse am Stockholmer Schloss: Mann schwer verletzt

OR
von
© Getty Images
Die schwedische Polizei hat während eines Einsatzes am Königlichen Schloss der Hauptstadt Stockholm Schüsse abgegeben und einen Mann verletzt.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Beamten waren eigenen Angaben zufolge wegen eines aggressiv auftretenden Verdächtigen mit einer bisher nicht näher spezifizierten Waffe gerufen worden. Der Mann sei durch die Schüsse getroffen und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Seine Verletzungen werden als schwer, aber nicht lebensbedrohlich eingestuft.

Auch interessant

Laptop-Leaks heizen Pilnacek-U-Ausschuss neu an

Würgen, schubsen: Das sagt Halle Berry zu Gewaltvorwürfen

EU-Parlament provoziert mit nacktem dicken Trump

Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr, hieß es. Das Stockholmer Schloss ist die Residenz des schwedischen Monarchen Carl XVI. Gustaf und bei Touristinnen und Touristen sehr beliebt. Der Einsatz am Abend fand am Lejonbacken, dem Außenbereich unmittelbar an der Nordseite, statt. Die Zeitung "Aftonbladet" berichtete von rund 20 Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Barcelona: Wohnungs-Protest wird zur Straßen-Schlacht

Trump zum Iran: "Sollen sie doch Los Angeles auslöschen"

New York ruft Masern-Notstand aus

Vergewaltigungsfall: US-Elite-Uni gerät massiv unter Druck

KI hat Napoleons Geheimschrift geknackt

Schüsse am Stockholmer Schloss: Mann schwer verletzt

Drogenkartell gesprengt: Spur führt nach Österreich

Abenteurer nach 28 Jahren wieder daheim

Hai am Lignano-Strand gesichtet

DAS sind die zwei ältesten Männer – und heute ist ihr Geburtstag