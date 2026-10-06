oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Gegen Sohn

Würgen, schubsen: Das sagt Halle Berry zu Gewaltvorwürfen

SR
von
Halle Berry
© Variety via Getty Images
Harter Schlagabtausch im Hause Berry-Martinez: Nach den Vorwürfen, sie habe ihren Sohn im Streit gewürgt, bricht Oscar-Star Halle Berry ihr Schweigen.
OE24 auf Google bevorzugen

Olivier Martinez zog vor Gericht, um Halle Berry das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Maceo zu entziehen – mit der Behauptung, die Hollywood-Ikone sei auf das Kind losgegangen. Doch Halle Berry lässt diese Schmutzkübel-Kampagne nicht auf sich sitzen. In einer emotionalen und schonungslosen Stellungnahme vor Gericht wäscht sie nun ihren Namen rein.

Auch interessant

Ehe-Krise bei Beckhams: Bald Trennung bei Brooklyn & Nicola?

Robbie Williams: SO reich ist der Popstar

Sydney Sweeney denkt über Konversion zum Judentum nach

"Ich habe Maceo niemals physisch, emotional oder sonst wie misshandelt", stellt der Star unmissverständlich klar. "Ich bin selbst ein Opfer von häuslicher Gewalt und setze mich für Betroffene ein. Ich bin keine Täterin und würde unserem Kind niemals wehtun!" Mit diesen Worten erinnert Berry an die dunklen Kapitel ihrer eigenen Vergangenheit, in der sie sowohl in der Kindheit als auch in einer früheren Beziehung brutale Übergriffe erleiden musste.

Olivier Martinez und Halle Berry
Olivier Martinez und Halle Berry © WireImage

Video soll Lüge entlarven

Hintergrund des Gerichts-Krimis ist ein Vorfall an einem Samstagabend im September. Martinez behauptete, Berry habe ihren Sohn wegen eines Videospiels attackiert, in den Schwitzkasten genommen und gewürgt. Doch Berrys Beweisakte zeichnet ein völlig anderes Bild und soll die Version ihres Ex-Mannes mit Videos und Chatprotokollen komplett zerlegen.

So schildert Halle Berry den wirklichen Ablauf des Abends:

  • Harmloser Beginn: Die Schauspielerin wollte, dass ihr Sohn mit dem VR-Gamen aufhört, und filmte ihn dabei scherzhaft. Es kam zu einem spielerischen Gerangel, wie es zwischen den beiden üblich war.
  • Kein Würgen: Berry schwört, niemals die Hände an den Hals des Kindes gelegt oder dessen Atmung behindert zu haben.
  • Eskalation: Plötzlich schlug die Stimmung um. Das Kind wurde wütend und schubste Berry. Ihr Verlobter Van Hunt musste herbeieilen und dazwischengehen, als der Sohn nach dem VR-Headset erneut handgreiflich wurde.
  • Keine Verletzungen: Der Sohn drohte mit seinem Vater und verließ die Villa Richtung Martinez – ohne einen einzigen Kratzer oder Fleck am Körper.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Brigitte Nielsen: Traum-Body mit 63 Jahren

Debüt: Heidi Klums Tochter Lou bezaubert Fashion Week

"Mr. Bean" feiert sein Bühnen-Comeback

Jamie Oliver gibt Oasis-Star eine Abfuhr

Ramazzotti: TV-Comeback bei Italo-"Dancing Stars"

Sydney Sweeney denkt über Konversion zum Judentum nach

Ehe-Krise bei Beckhams: Bald Trennung bei Brooklyn & Nicola?

"So scharf wie nie!" Queen rocken unsere Kinos!

Robbie Williams: SO reich ist der Popstar

Würgen, schubsen: Das sagt Halle Berry zu Gewaltvorwürfen