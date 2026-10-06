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Nach 217 Jahren

KI hat Napoleons Geheimschrift geknackt

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Ein verschlüsselter Militärbrief von Napoleon galt mehr als zwei Jahrhunderte lang als unlösbar. Jetzt hat eine KI den rund 1.300 Zeichen langen Geheimtext in nur sechs Stunden entschlüsselt.
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Mehr als 200 Jahre lang konnten Historiker und Kryptologen den Inhalt dieses Briefes nicht vollständig lesen. Jetzt ist das Rätsel gelöst: Eine KI hat einen verschlüsselten Militärbrief von Napoleon Bonaparte entschlüsselt.

Der Brief stammt aus dem Jahr 1809 und war an General Auguste de Marmont gerichtet. Napoleon schrieb darin über geheime Truppenbewegungen Frankreichs und Österreichs – kurz vor dem Krieg gegen das Habsburgerreich.

Napoleon gab geheime Befehle

In dem Schreiben informierte Napoleon seinen General über die Stärke und Position der gegnerischen Truppen. Gleichzeitig forderte er Marmont auf, sich auf einen Marsch vorzubereiten und sich nicht von "einigen Truppen oder einem Haufen Gesindel" einschüchtern zu lassen.

Für Historiker ist der Brief deshalb besonders wertvoll. Er zeigt, wie Napoleon seine Generäle unmittelbar vor einer entscheidenden Phase des Feldzugs instruierte.

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Marmont konnte später mit seinen Truppen aus dem heutigen Kroatien aufbrechen und Napoleon beim Sieg über Österreich unterstützen. Später wurde er dafür zum Marschall von Frankreich ernannt.

KI braucht nur sechs Stunden

Entschlüsselt wurde der etwa 1.300 Zeichen lange Text vom KI-Ingenieur Carter Church von der Cybersecurity-Firma SentinelOne. Er setzte dafür laut einem Bericht des "Telegraph" das KI-Modell "GPT-6 Astra" ein.

Der ursprüngliche Schlüssel für die Verschlüsselung war verloren gegangen. Besonders kompliziert: Manche Symbole standen für einzelne Buchstaben, andere für ganze Wörter.

© Corbis via Getty Images

Die KI transkribierte zunächst die vorhandenen Zeichen und glich sie mit bereits bekannten Teilen des Codes ab. Anschließend wurden Millionen möglicher Wortkombinationen getestet – bis schließlich ein sinnvoller französischer Text entstand.

217 Jahre lang ungelöst

Dass der Brief so lange ein Rätsel blieb, lag vor allem am verlorenen Schlüssel. Obwohl Teile der Verschlüsselung bereits bekannt waren, konnte bislang niemand den gesamten Code rekonstruieren.

Church hatte nach eigenen Angaben zuvor noch nie einen historischen Geheimcode geknackt. Die Idee dazu entstand durch einen anderen Fall, bei dem ein KI-Modell eine verschlüsselte deutsche Militärnachricht aus dem Jahr 1941 entziffert hatte.

Theoretisch hätten auch Menschen den Napoleon-Code lösen können. Der Aufwand wäre allerdings enorm gewesen. Mehr als zwei Jahrhunderte lang war es keinem Kryptologen gelungen, den vollständigen Text zu entschlüsseln.

Nun hat ausgerechnet künstliche Intelligenz das historische Geheimnis gelüftet – in gerade einmal sechs Stunden.

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