Bär zerfleischt junge Frau vor den Augen ihres Freundes

Ein schreckliches Drama erschüttert das beliebte russische Altai-Gebirge. Ein wilder Bär attackierte eine Camperin mitten in der Nacht, zerrte sie in den Wald und biss sie zu Tode.

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Eine junge Camperin aus Nowosibirsk ist im russischen Altai-Gebirge von einem wilden Bären attackiert und getötet worden. Trotz verzweifelter Rettungsversuche ihres Freundes und anderer Urlauber kam für die Frau jede Hilfe zu spät.

Der Vorfall geschah im Altai-Gebirges in Sibirien. Auf einem beliebten Campingplatz in der Ortschaft Artybasch kam es zu einer tödlichen Tragödie, als ein wilder Bär ein Zelt attackierte. Das Raubtier riss eine junge Camperin mitten in der Nacht aus dem Zelt und verschleppte sie in ein nahes Waldstück, wo sie tödliche Verletzungen erlitt.

Der Vorfall ereignete sich während eines Outdoor-Urlaubs, den die Frau gemeinsam mit ihrem Partner verbrachte. Nach Berichten der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass, die sich auf offizielle Behördenangaben beruft, kam jede Hilfe für das Opfer zu spät. Das beliebte Urlaubsgebiet steht nun unter Schock, während die lokalen Sicherheitskräfte weitreichende Maßnahmen prüfen, um weitere Angriffe zu verhindern.

Verzweifelter Kampf gegen das Raubtier

Die Schilderungen des überlebenden Partners der Verunglückten zeichnen ein Bild des puren Schreckens. Der Mann aus Nowosibirsk gab in russischen Medien an, dass er und andere anwesende Camper sofort versuchten, die junge Frau zu retten. Sie setzten alles daran, das aggressive Wildtier abzulenken und von seinem Opfer wegzutreiben.

Doch trotz des mutigen Einsatzes und der lauten Ablenkungsversuche der Gruppe zeigte das Tier keinerlei Scheu. Der Bär ließ sich nicht beirren, zerrte die Wehrlose in den Wald und biss sie dort zu Tode. Die Hilflosigkeit der Augenzeugen und das brutale Vorgehen des Raubtiers hinterlassen eine zutiefst traumatisierte Gemeinschaft von Naturtouristen in der betroffenen Region.

Behörden reagieren mit strenger Sperrstunde

Als direkte Konsequenz aus diesem tödlichen Zwischenfall planen die zuständigen russischen Behörden nun einschneidende Sicherheitsmaßnahmen für den Tourismus im Altai-Gebirge. Unter anderem soll in der betroffenen Region rund um die Ortschaft Artybasch eine nächtliche Sperrstunde für Campingplätze eingerichtet werden, um das Risiko von Begegnungen zwischen Mensch und Wildtier zu minimieren.

Der russische Zivilschutz richtete zudem eine dringende Warnung an alle Touristen und Outdoor-Begeisterten in Sibirien. In der Region hält sich derzeit eine außergewöhnlich große Zahl an Bären auf, die auf der Suche nach Nahrung immer häufiger die Nähe menschlicher Siedlungen und Lagerplätze suchen. Reisende werden aufgerufen, extreme Vorsicht walten zu lassen und Verhaltensregeln strikt einzuhalten:

Nahrungsmittel niemals offen im oder nahe am Zelt lagern

Bei Dämmerung und Dunkelheit die ausgewiesenen Lagerplätze nicht verlassen

Gruppenbildung und lautes Verhalten auf Wanderungen zur Abschreckung nutzen

Bären-Angriffe in Russland nehmen zu

Russland ist flächenmäßig das größte Land der Erde und Heimat riesiger Populationen von Braun- und Eisbären. Besonders in den unberührten Weiten Sibiriens und des fernen Ostens sind diese majestätischen Raubtiere allgegenwärtig. Obwohl Begegnungen häufig vorkommen, sind tödliche Attacken im Verhältnis zur Bärenpopulation vergleichsweise selten, doch die Frequenz der Zwischenfälle scheint zu steigen.

Erst vor wenigen Wochen, Mitte Juli, ereignete sich ein weiterer folgenschwerer Vorfall im äußersten Osten des Landes. Im abgelegenen Gebiet Magadan wurde ein älterer Mann von einem Bären angegriffen und getötet. Experten führen die zunehmende Aggressivität und die Annäherung der Tiere an den Menschen auf veränderte Umweltbedingungen und die leichte Verfügbarkeit von organischen Abfällen in Tourismusgebieten zurück. Die Frage, wie Mensch und Natur in diesen sensiblen Regionen künftig sicher koexistieren können, bleibt eine der größten Herausforderungen für die lokalen Naturschutzbehörden.